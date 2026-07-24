El nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) en la ciudad se prepara para avanzar en su segunda fase, quizás la más “quirúrgica” en términos de despliegue e instalación de tecnología dentro de toda el área medida activa que funciona en esta capital.
Nuevo SEOM, lo que sigue: fibra óptica, semáforos "smart" y datos para ordenar la red vial en Santa Fe
El intendente Poletti adelantó que ya se ejecuta el cableado de fibra óptica necesario para instalar la red semafórica. También, que los datos sobre el uso de dársenas se analizan para tomar decisiones que favorezcan la circulación del tránsito.
Tras la demarcación de unas 5.200 dársenas, el lanzamiento de la app para utilizar el sistema, la disposición de otras 460 áreas medidas en el distrito del Puerto y la regulación de las franquicias, todo este trabajo de territorio y administrativo -que demandó un largo tiempo de trabajo- comienza a dar lugar a la parte tecnológica.
Este “cambio de paradigma en la movilidad urbana” -como lo define habitualmente el gobierno municipal- que es el nuevo SEOM trae novedades. “Ya estamos empezando la instalación de todo el cableado de fibra óptica donde se va a colocar la semaforización inteligente”, le dijo a El Litoral el intendente Juan Pablo Poletti.
Red semafórica
Como informó oportunamente El Litoral, el nuevo SEOM va más allá de la demarcación de dársenas y el nuevo cuadro tarifario, sancionado por el Concejo de Santa Fe. En primer lugar, se deberá renovar la red semafórica de toda la ciudad, que consta de 300 semáforos y que no se actualiza desde hace al menos 15 años.
Los semáforos serán inteligentes, tendrán decrementadores y estarán sincronizados. Habrá además cámaras que utilizarán Inteligencia Artificial (IA), las cuales recolectarán información respecto de los “comportamientos” de todo el gran circuito de calles y arterias de Santa Fe por las que pasan miles y miles de vehículos por día.
Toda esa información es remitida al Centro de Monitoreo de Tránsito, y servirá para tomar decisiones que apunten a mejorar la red vial. “Lo que el SEOM nos está dando hoy son datos. Con éstos, nosotros vamos a poder intervenir en una determinada zona de la ciudad para mejorar la circulación”, declaró Poletti a este diario.
Luego graficó con un ejemplo: “Con toda esa información, podremos ver si el barrio Sur, en horario vespertino, deja de ser un lugar de renovación continua de automóviles, y puede ser ya solamente familiar. Esto nos daría lugar a que no se necesiten todas las horas del SEOM activas”, adujo.
“Cuando se gestiona hay que hacerlo con datos: es lo que estamos haciendo. Esto me enseñó el hospital (Cullen). Estamos por cumplir tres meses del nuevo SEOM, y si la información del sistema nos dice que en un determinado sector por la tarde hay rotación vehicular y que podemos prescindir 2 ó 3 horas de SEOM, lo vamos a hacer”, reiteró la idea.
En este punto aludió a algunos cuestionamientos opositores. “Ya no me creo más esto de la crítica de lo ‘recaudatorio del SEOM’ porque estamos realmente queriendo ordenar y hacer un sistema moderno. Para que alguien de la localidad de Franck, por ejemplo, pueda venir a Santa Fe y estacionar usando sólo el teléfono: así de sencillo”, enfatizó.
Respuesta a las críticas
Desde un sector de la oposición se vienen criticando los costos tarifarios del estacionamiento medido. “Pero nadie dice que desde el 2023 estaba congelada la tarifa”, recordó. Era un monto irrisorio el que se abonaba”, añadió el titular del Palacio Municipal.
Hoy, la primera hora cuesta 1.000 pesos, la segunda 1.500 y la tercera 1.6050 pesos. Los costos son acumulativos.
El mandatario local comparó tarifas con otras jurisdicciones: “En nuestra ciudad, los costos del SEOM están por debajo de Rosario, de Córdoba, tenemos iguales montos que Mendoza… Y se nos critica que es caro porque antes la dársena medida valía algo totalmente irrisorio, porque se había congelado ese cuadro tarifario”, cerró Poletti su concepto.