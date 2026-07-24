Ciudad capital

Nuevo SEOM, lo que sigue: fibra óptica, semáforos "smart" y datos para ordenar la red vial en Santa Fe

El intendente Poletti adelantó que ya se ejecuta el cableado de fibra óptica necesario para instalar la red semafórica. También, que los datos sobre el uso de dársenas se analizan para tomar decisiones que favorezcan la circulación del tránsito.