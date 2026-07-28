Desde la Municipalidad de Santa Fe están siguiendo muy de cerca las políticas en materia de ordenamiento del ecosistema vial que, según las fuentes consultadas, están entrelazadas. La primera es el sistema de fotomultas a través de las cámaras de tránsito que pueden detectar motociclistas que cometen infracciones.
Estiman que unas 550 personas ya adhirieron al programa "Vale por un Casco" en Santa Fe
Desde el gobierno local aseguran que la muy común infracción por circular sin el casco protector “está disminuyendo paulatinamente”, sobre todo en el macrocentro. En el norte aún hay falencias. Qué muestran los números.
Como informó oportunamente El Litoral, hace unos 10 meses, y a través de un convenio con la UTN Santa Fe, especialistas de esta casa de estudios adaptaron las cámaras de videovigilancia en la ciudad capital.
Ese trabajo técnico permitió detectar (además de automovilistas en infracción) motociclistas que incurren en contravenciones como circular sin casco, cruzar un semáforo en rojo o con exceso de ocupantes (tres personas), y por invasiones en las sendas peatonales.
Pero a la par, la administración a cargo del intendente Juan Pablo Poletti lanzó dos políticas públicas orientadas a generar educación vial a través de una suerte de resarcimiento a quienes cometen una infracción: “Vale por un Casco” y “Vale por un Espejo”.
El casco, fundamental
Con relación al primer programa, consiste en lo siguiente: en caso de una primera infracción por no usar casco, el motociclista infractor puede ir al Tribunal de Faltas, dentro del plazo de descargo, y solicitar la eximición de la multa.
Pero para ello, debe presentar en el Tribunal de Faltas la factura de compra de un casco a su nombre, junto con el casco adquirido. En este caso, el juez podrá eximirlo del pago, y así “incentivar la utilización del elemento protector como una medida para la prevención de siniestros viales”, decían desde el municipio en octubre de 2025.
Algunos números
“A la fecha y desde que se implementó, unas 550 personas han levantado el acta por haber llevado al tribunal la factura de compra del casco, más el casco. Es un número alto, porque el programa (Vale por un Casco) no existía”, le dijo a El Litoral el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo.
“Pero sólo en lo que va de 2026 se reportaron 300 personas que se plegaron a los alcances de este plan. Esto indica que van creciendo los casos de motociclistas que son infraccionados por circular sin casco; pero van a comprarlo y llevan al Tribunal de Faltas la factura más ese elemento protector. Así, se los exime del pago de la multa”, aseguró.
Este tipo de programas permiten “promover en la gente conductas responsables, una actitud vial positiva que no pongan en riesgo ni la propia integridad física ni la de terceros. Estamos satisfechos con la aceptación social que ha tenido Vale por un Casco”, agregó después.
Para el funcionario, las fotomultas sobre infracciones para motos constituyen una estrategia de control vial que va ligada directamente a los datos referidos antes, y que son vistos como “muy positivos”, desde el Palacio Municipal (ver más abajo).
El mapa de calor
Dentro de este contexto, lo que está haciendo el área de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana es reunir datos sobre los comportamientos viales.
“Estamos recabando información sobre la cantidad de infracciones que hay por zonas de Santa Fe capital, para así generar un mapa de calor que nos dará una mayor casuística. Esto nos permitirá determinar qué tipo de programa aplicar en cada área del ejido urbano”, adujo luego.
En el entorno del nuevo Hospital Iturraspe, al noroeste, ese mapa de calor muestra mucha reincidencia de accidentes. “Allí tenemos una cantidad de siniestros (donde se ven involucrados motociclistas) que es mayor a la media de la ciudad. Se implementaron capacitaciones y se regalaron cascos”, agregó.
Por otro lado, “vemos un cambio bastante importante en la zona céntrica, donde hay un hay una baja más notoria que en el centro-norte de la ciudad, a lo que era hace un año y medio, para poner una fecha. Ha bajado más del 50% (la cantidad de infracciones por el no uso del casco) en la zona del macrocentro”, expresó Mastropaolo.
Infracciones y comparación
En 2025, las infracciones notificadas por la infracción de circular en moto sin el casco reglamentario fueron 1.585. “En lo que va de 2026, tenemos unas 600. Ya pasamos la mitad de año, o sea que en la proyección en el peor de los casos tendría que llegar a unas 1.200 infracciones. Serían casi 300 infracciones menos”, comparó.
Con todo, en líneas generales “los datos nos muestran un descenso bastante interesante, con expectativas a futuro, de la cantidad de infracciones que se cometen mes a mes”, aseguró Mastropaolo.
Entonces, lo que se está notando según el secretario de Control, es “un reconocimiento de la gente de una política social (Vale por un Casco) que tuvo un impacto positivo, puesto que da la oportunidad de resolverlo, y que a la vez esos motociclistas no reinciden, en general”, aseveró.
Recaudación
Según Mastropaolo, con la baja en las infracciones y una mayor adhesión a “Vale por un Casco”, se demuestra que “la multa, como muchos quieren hacer creer a la gente, no tiene una finalidad recaudatoria. No recaudamos nada, porque lo que hacemos es fomentar que la persona vaya y compre un casco o los espejos retrovisores”.
“La meta siempre es la prevención vial -enfatizó-. El fin no es recaudatorio, todo lo contrario. El Estado municipal no cobra la multa en estos casos en que las personas adhieren al plan, sino genera una política pública para que la gente tome conciencia de que algo hizo mal. Hablamos de educación vial en sentido estricto”, concluyó.