En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 28 de julio

En menos de cinco minutos, este resumen reúne los datos que necesitás conocer antes de salir de casa este martes en Santa Fe. Qué calles evitar, cómo circular hacia Santo Tomé y Paraná, dónde habrá cortes de luz y quiénes tienen pagos de ANSES disponibles.