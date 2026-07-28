La jornada comenzó con niebla y apenas 200 metros de visibilidad, mientras que hay cortes programados de energía y varias intervenciones que complican la circulación en distintos puntos de la ciudad. En esta guía, toda la información útil para organizar el día: clima, tránsito, calles cortadas, colectivos, servicios y pagos de ANSES.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 28 de julio
En menos de cinco minutos, este resumen reúne los datos que necesitás conocer antes de salir de casa este martes en Santa Fe. Qué calles evitar, cómo circular hacia Santo Tomé y Paraná, dónde habrá cortes de luz y quiénes tienen pagos de ANSES disponibles.
Clima: niebla durante la mañana y una máxima de 22°C
El martes comenzó con condiciones que requieren especial atención para quienes tienen que salir temprano. A las 6 de la mañana, la ciudad de Santa Fe registraba 14,4°C, humedad del 100%, viento del sur a 13 km/h y una visibilidad de apenas 0,2 kilómetros, es decir, unos 200 metros.
El cielo se presentaba invisible por la presencia de niebla. El principal problema durante las primeras horas no será la lluvia, sino la reducida visibilidad, especialmente para quienes circulen por accesos, avenidas y rutas.
El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante el día, por lo que no se esperan lluvias significativas.
Durante la mañana continuará la niebla y la temperatura mínima prevista es de 15°C. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 22°C. El viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Por la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C y viento del sudeste que podría aumentar hasta los 22 km/h.
El pronóstico extendido anticipa un descenso de temperatura. El miércoles tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 18°C. El jueves será el día más fresco del período, con 10°C de mínima y 17°C de máxima. El viernes las temperaturas volverán a subir, con 16°C de mínima y 22°C de máxima.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la tarde será templada, la mañana comenzó fresca y con humedad extrema. Lo más práctico es salir con un abrigo de media estación que pueda retirarse durante las horas de mayor temperatura.
La recomendación más importante para quienes salen temprano es otra: si vas a manejar, salí con más tiempo y reducí la velocidad. Con 200 metros de visibilidad, la niebla puede dificultar la identificación de vehículos, peatones y obstáculos.
Tránsito: qué calles evitar y cómo moverse por la ciudad
El principal inconveniente para circular este martes se concentra en distintas obras y cortes parciales dentro de la ciudad.
En avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo, hay una intervención vinculada a obras de ASSA y a un socavón. Además, en la zona de Dr. Zavalla y el acceso a la rotonda del Club Atlético Colón, no se podrá acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. La avenida J.J. Paso permanece liberada.
En la intersección de 25 de Mayo y avenida General López se permite el giro hacia la derecha sobre General López.
También hay reducción de calzada en Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por trabajos de ASSA; en Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno, por obras de bacheo municipal; en Urquiza y bulevar Pellegrini y en 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, por trabajos de ASSA.
En barrio El Pozo, se registra una intervención sobre Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero.
Para quienes circulen por Mariano Comas, entre Pedro Vittori y avenida Aristóbulo del Valle, está prevista una intervención por obras de ASSA entre las 14 y las 15.30.
Los trabajos también generan modificaciones en el transporte público. La línea 16, en sentido de ida, modifica su recorrido en la zona de Entre Ríos. En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 circulan por recorridos alternativos debido a las obras en Alejandro Greca.
Si viajás hacia Santo Tomé: prestá especial atención a la zona de Dr. Zavalla y la rotonda de Colón. La recomendación es utilizar un recorrido alternativo y evitar intentar ingresar por el sector restringido.
Si vas hacia Paraná: la niebla de las primeras horas puede complicar la visibilidad sobre la Ruta Nacional 168. La EPE, además, tiene previsto un corte programado en un sector de esta ruta, entre Colastiné Sur y la entrada al Túnel Subfluvial, por lo que conviene verificar el estado del servicio antes de emprender el viaje.
Si entrás al centro: tené en cuenta los trabajos de ASSA en Entre Ríos, Urquiza, 25 de Mayo y avenida General López. Es recomendable evitar las zonas intervenidas y salir con algunos minutos de anticipación.
Respecto del Puente Carretero, la información operativa disponible en las publicaciones consultadas no registra para este martes un nuevo cierre total. Tampoco se verificó en las fuentes oficiales consultadas un parte que indique una restricción extraordinaria para la jornada.
Para la Circunvalación Oeste, Ruta Nacional 11 y Autopista Santa Fe-Rosario, no se pudo verificar en las fuentes oficiales consultadas un parte actualizado de este martes que informe accidentes, cortes totales o nuevos desvíos extraordinarios. Por eso, antes de emprender un viaje fuera de la ciudad, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas.
Cortes de luz: seis zonas de Santa Fe tendrán interrupciones programadas
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este martes por tareas de mantenimiento, reconfiguración, reemplazo de infraestructura y otras intervenciones.
Los horarios y sectores informados son:
De 8 a 12: Beruti, Pauke, Hno. Figueroa y Beck.
De 8 a 12: Ruta Nacional 168, entre Colastiné Sur y la entrada al Túnel Subfluvial.
De 8.30 a 12.30: Hernandarias, Alberti, avenida Circunvalación Oeste y Menchaca.
De 8.30 a 12.30: Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid.
De 9 a 13: Cassanello, Risso, avenida Facundo Zuviría y San Jerónimo.
De 12 a 14: Castelli, Espora, avenida del Valle y Belgrano.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, lo recomendable es cargar con anticipación los dispositivos electrónicos, desconectar equipos sensibles y organizar las actividades que dependan de la electricidad.
Los horarios pueden modificarse por razones operativas o climáticas. Por eso, conviene revisar los canales oficiales de la EPE antes de realizar trámites o actividades que requieran suministro eléctrico.
ANSES: quiénes cobran este martes
Este martes 28 de julio tienen previsto cobrar sus prestaciones:
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.
Prestación por Desempleo, Plan 1: DNI terminados en 8 y 9.
Además, continúan vigentes otros cronogramas:
Asignación por Maternidad: todas las terminaciones, hasta el 11 de agosto.
Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción: todas las terminaciones, hasta el 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, hasta el 11 de agosto.
Antes de trasladarte a una entidad bancaria, podés consultar el lugar y la fecha exacta de cobro desde mi ANSES.
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Para este martes no se pudo verificar, entre las fuentes consultadas, información oficial que indique un feriado nacional o una modificación general de la actividad bancaria.
Tampoco se encontró un anuncio oficial actualizado que permita confirmar un paro general de colectivos o una interrupción extraordinaria del transporte urbano para esta jornada. Las únicas modificaciones verificadas son los desvíos de las líneas 2, 9 y 16 derivados de obras en la vía pública.
En cuanto a escuelas, no se verificó una suspensión general de clases para este martes en la ciudad de Santa Fe.
La recomendación para quienes utilicen transporte público es consultar el recorrido de la línea antes de salir, especialmente si deben circular por Entre Ríos, barrio El Pozo o las zonas donde se desarrollan obras.
Antes de salir: el checklist de este martes
Antes de cerrar la puerta de casa, tené en cuenta:
✅ Clima: niebla y 14,4°C a primera hora; máxima de 22°C.
✅ Tránsito: manejá con precaución por la baja visibilidad.
✅ Cortes de luz: hay interrupciones programadas en seis sectores.
✅ Agua: hay obras de ASSA que afectan calles y pueden generar inconvenientes puntuales.
✅ ANSES: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7 y desempleo con documentos finalizados en 8 y 9.
✅ Qué llevar: abrigo liviano para la mañana y documentación si tenés que realizar un trámite.
✅ Qué evitar: circular rápido con niebla y atravesar calles intervenidas por obras.
✅ Recomendación del día: si salís temprano, calculá más tiempo para llegar a destino y manejá con las luces encendidas. La visibilidad reducida es el principal factor de riesgo de esta mañana.