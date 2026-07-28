Pronóstico

Martes con niebla, cielo nublado y una máxima de 22°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con niebla y una visibilidad de apenas 200 metros en la ciudad de Santa Fe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 22°C y no se esperan lluvias. El pronóstico extendido anticipa un descenso de las temperaturas para el jueves.