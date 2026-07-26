En base a las más recientes mediciones oficiales, el río Paraná, en su medición registrada formalmente como Santa Fe, sostiene una leve tendencia al descenso en los últimos días.
El río Paraná regresa a una leve tendencia bajista en Santa Fe: cuál es la altura hacia el norte
El pequeño rebote lleva a la cifra en la capital santafesina a valores por debajo de los 3 metros. La tareas de prevención y un moniterio ante el eventual impacto de El Niño.
Desde el viernes 17 de julio, cuando llegó a 3.2, luego de subir poco más de medio metro desde comienzo de mes, ha sufrido leves bajas en cada una de las mediciones.
Se tratan de datos oficiales publicados por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en dos tandas diferentes por cada jornada. El impacto en las plataformas digitales suele presentar un pequeño retraso en la carga.
Cuánto mide actualmente en Santa Fe
Según Prefectura, la medición del pasado viernes 24 de julio ubicaba el río Paraná en 2.99 metros exactos, bajando 0.07 del último registro del día jueves.
Cabe recordar que la altura establecida como de “Alerta” es de 5.30 metros, aún lejana a los valores más altos de los últimos meses. Mientras que el nivel de “Evacuación” es de 5.70 metros.
En cuánto está más hacia el norte
Las cifras de PNA incluyen más de 60 mediciones entre los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, Ibicuy, Gualeguay, San Javier, Gualeguaychú, Iguazú y el río de La Plata.
En lo que refiere al Paraná, en la ciudad homónima se ubica estacionado en 2.76 metros de altura.
También dentro de Entre Ríos, en La Paz se ubica en 3.68 metros y en Esquina, Corrientes, está en 3.03 metros.
Dentro de la provincia de Santa Fe, Reconquista registra 3.08 metros de altura en el Paraná. En San Javier, el río de mismo nombre descendió levemente a 4.53 metros de altura.
Tareas de prevención ante El Niño
Ante los pronósticos que indican una alta probabilidad de desarrollo de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad durante los próximos meses, la Municipalidad avanzó en la firma de convenios con clubes, vecinales e instituciones para conformar una red de espacios seguros destinada a recibir evacuados en caso de una emergencia hídrica.
La iniciativa forma parte del plan de contingencia que viene desarrollando el municipio junto con el Gobierno provincial y organizaciones sociales. Según explicó el director de Gestión de Riesgo municipal, Luis Mariano Cabal, la consigna es evitar la improvisación y llegar al eventual evento con todos los mecanismos de respuesta ya aceitados. "En el marco de este eventual fenómeno que ya está presente, pero con una eventual y probable intensidad, nos estamos preparando como indica el intendente, el doctor (Juan Pablo) Poletti, para enfrentar situaciones comprometidas", afirmó.