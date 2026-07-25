El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto otorgando dos partidas por un total de $150 millones para ejecutar por la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos a cargo de Marcos Escajadillo y con el propósito de avanzar en las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño.
Refuerzan partidas para acciones preventivas ante la llegada de El Niño
Abriendo el paraguas Disponen $150 millones para la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos. El Consejo Económico Social fue informado sobre las acciones de la provincia ante las perspectivas de lluvias y crecidas de ríos.
La decisión está contenida en el decreto N° 1494 y el dinero está destinado "a atender los gastos que demanden las acciones de planificación, prevención y preparación en el marco del fenómeno El Niño, a fin de garantizar la disponibilidad oportuna de recursos estratégicos y acompañar las acciones que se desarrollen en todo el territorio provincial, con el objeto de mitigar sus efectos, proteger a la población y preservar la infraestructura y los servicios esenciales de la Provincia de Santa Fe".
De ese decreto, se destinan $70 millones para gastos de consumos y los otros $80 millones para servicios no personales.
"Lo solicitado se enmarca en los principios de prevención, previsión y gestión integral del riesgo, con el objetivo de garantizar la respuesta oportuna del Estado ante emergencias climáticas y situaciones críticas que afecten a la Provincia de Santa Fe", señala el decreto en parte de sus considerandos.
"A efectos de posibilitar la correcta utilización y posterior rendición de cuentas de la suma que se concede por medio del presente decisorio, corresponde dejar aclarado que la partida especial de emergencia que se otorga será administrada a través de la Habilitación de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos", se precisa.
Se recuerda que un decreto del año 1988, la habilitación de esa secretaría tiene la facultad para la inversión en forma directa de los fondos asignados.
Esta semana, en la asamblea plenaria del Consejo Económico y Social realizada en Rosario, hubo un amplio informe de los funcionarios del gobierno sobre la tarea que se viene realizando y las perspectivas sobre las cuales trabajan para atemperar los efectos del fenómeno cuya mayor intensidad se aguarda para el trienio octubre/noviembre/diciembre.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastía; el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido y Escajadillo presentaron un cuadro de situación ante los integrantes del Consejo Económico y Social.
"Hubo informe del gobierno y mucho compromiso de entidades empresariales, cultos y mutuales" destacó Cándido. En los hechos, por ejemplo, marcó el caso de la Cámara de la Construcción que ofreció entregar un mapeo de máquinas en el territorio para los casos en que se necesiten sumar equipamiento pesado para tareas como motoniveladoras, palas mecánicas, etc.
Los funcionarios explicaron cómo hacen el seguimiento de pronósticos, las obras realizadas en Santa Fe, las que están en marcha y las alternativas que se analizan ante los cuadros posibles de lluvias y crecida de ríos, especialmente del sistema Paraná.
En el plenario del Consejo Económico y Social se repasaron los avances del ante proyecto de ley de Defensa del Consumidor que viene tratando ese órgano y que será luego enviado a Legislatura. Entre la academia, asociaciones de defensa de consumidores, cooperativas y mutuales más dirigentes del gobierno se discutió el texto. Ahora queda el punteo final y la remisión a las cámaras legislativas.