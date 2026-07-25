Abriendo el paraguas

Refuerzan partidas para acciones preventivas ante la llegada de El Niño

Abriendo el paraguas Disponen $150 millones para la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos. El Consejo Económico Social fue informado sobre las acciones de la provincia ante las perspectivas de lluvias y crecidas de ríos.