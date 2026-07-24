Ya toman medidas

Ante un posible El Niño fuerte, Santa Fe refuerza su red de refugios y puntos seguros para eventuales evacuaciones

El fenómeno atraviesa toda la agenda municipal santafesina y es tema de conversación en cada reunión. Dispusieron de 31 puntos de encuentro ante emergencias en toda la ciudad y firmaron convenios con 18 instituciones para refugiar a hasta 2 mil evacuados y asistirlos, en caso de que sea necesario.