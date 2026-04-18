Pronóstico incierto hacia fin de año

Ante un posible “Niño”, la ciudad de Santa Fe refuerza la prevención hídrica y advierte sobre obras pendientes

La Municipalidad junto a la Provincia refuerza tareas de mantenimiento, monitoreo y prevención para mitigar el impacto de lluvias intensas y posibles crecidas. “El objetivo es estar preparados para el escenario más complejo”, advirtió el secretario de Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. Luego destacó la operatividad del sistema hídrico pero alertó sobre la falta de obras estructurales y apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar anegamientos.