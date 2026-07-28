Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio para este 28 de julio en sectores de Santa Fe por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Beruti, Pauke Hno. Figueroa y Beck Mantenimiento
08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N° 168, entre Colastiné Sur y entrada al Túnel Subfluvial
08:30 - 12:30 Hernandarias, Alberti, Av. Circunvalación Oeste y Menchaca
08:30 - 12:30 Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid
09:00 - 13:00 Cassanello, Risso, Av. F. Zuviría y San Jerónimo
12:00 - 14:00 Castelli, Espora, Av. del Valle y Belgrano
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.