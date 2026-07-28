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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio para este 28 de julio en sectores de Santa Fe por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Beruti, Pauke Hno. Figueroa y Beck Mantenimiento

08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N° 168, entre Colastiné Sur y entrada al Túnel Subfluvial

08:30 - 12:30 Hernandarias, Alberti, Av. Circunvalación Oeste y Menchaca

08:30 - 12:30 Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid

09:00 - 13:00 Cassanello, Risso, Av. F. Zuviría y San Jerónimo

12:00 - 14:00 Castelli, Espora, Av. del Valle y Belgrano

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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