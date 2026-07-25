La Municipalidad de Rafaela inició las obras de restauración y puesta en valor del Monumento a Guillermo Lehmann, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. La intervención busca preservar este patrimonio histórico y mejorar el entorno urbano donde se encuentra emplazado, en el marco del proceso de renovación del centro histórico.
Ponen en valor uno de los principales monumentos históricos de Rafaela
Los trabajos incluyen la limpieza y conservación del monumento, la renovación de veredas y canteros y mejoras en el espacio público que lo rodea. La intervención forma parte del plan de recuperación del patrimonio urbano y de la renovación del centro histórico de Rafaela.
Los trabajos contemplan una limpieza integral del monumento y el sellado del muro principal y de los frisos, tareas orientadas a proteger la estructura del deterioro provocado por el paso del tiempo y garantizar su conservación a largo plazo.
Conservación de un símbolo histórico
El Monumento a Guillermo Lehmann constituye uno de los principales puntos de referencia del patrimonio local y representa una parte importante de la historia de Rafaela.
La restauración apunta a recuperar las condiciones originales de la estructura mediante intervenciones de mantenimiento que permitan prolongar su vida útil y preservar sus características arquitectónicas.
Nuevas veredas y renovación del entorno
La obra también incluye la demolición de los canteros de ladrillo existentes, que presentan un importante grado de deterioro, para reemplazarlos por un diseño urbano actualizado y en armonía con el entorno.
Asimismo, se renovarán las veredas que rodean el monumento mediante la colocación de adoquines intertrabados de color gris, siguiendo el mismo criterio estético utilizado en los cruces peatonales del anillo que rodea la Plaza 25 de Mayo. Con esta intervención se busca lograr una integración visual entre ambos espacios públicos.
Una intervención para preservar el patrimonio urbano
La restauración forma parte del plan municipal de recuperación y puesta en valor del patrimonio urbano, que contempla la conservación de edificios, monumentos y espacios históricos de la ciudad, junto con mejoras en la infraestructura del espacio público.
El objetivo es preservar el valor histórico y cultural de estos sitios, al tiempo que se generan entornos más seguros, accesibles y atractivos para los vecinos y quienes visitan Rafaela.