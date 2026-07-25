Con la presentación de 12 ofertas económicas, se realizó la licitación para la refuncionalización y ampliación del Hospital Rural N° 31 de San Vicente, una obra que demandará una inversión oficial superior a los $3.912 millones y que permitirá modernizar el establecimiento, ampliar su capacidad operativa y adecuar sus instalaciones a las necesidades actuales de atención sanitaria.
Avanza el proyecto de modernización del Hospital Rural N° 31 de San Vicente
La obra contempla la ampliación de más de 1.000 metros cuadrados, la refuncionalización del edificio existente y la incorporación de nuevos servicios. El proyecto permitirá mejorar la capacidad de atención, modernizar la infraestructura y aumentar la cantidad de camas de internación.
El proyecto prevé la construcción de 919 metros cuadrados cubiertos y 129 metros cuadrados semicubiertos, además de la refuncionalización de casi 500 metros cuadrados del edificio existente y la intervención integral de los espacios exteriores.
Durante el acto de apertura de sobres, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, destacó que la iniciativa permitirá preservar el edificio actual mientras se incorporan nuevos espacios destinados a mejorar las prestaciones médicas y adecuar el hospital a las demandas de la medicina moderna.
Desde el Ministerio de Salud, el director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, señaló que el proyecto fue diseñado para optimizar la atención de los pacientes y mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de salud mediante una planificación conjunta entre las áreas técnicas involucradas.
Por su parte, el director del Hospital Rural N° 31, Adrián Manna, remarcó que la obra representará una transformación significativa para el establecimiento y para toda la región, al tiempo que permitirá triplicar la capacidad de internación. También destacó el desafío de mantener el funcionamiento del hospital mientras se desarrollen los trabajos.
Doce empresas compiten por la obra
En la licitación se presentaron doce oferentes. Las propuestas económicas fueron las siguientes:
ICA SRL: $3.712.000.000, EFE Const. SRL: $3.810.000.000, CREA SA: $3.876.000.000, Pilatti SA: $3.935.000.000, VFM SA: $4.220.000.000, Panetto Mariano: $4.320.000.000, MT SRL: $4.374.000.000, Norte Grup SRL: $4.762.000.000, Mundo Const. SA: $4.806.000.000, Werk SRL: $4.986.000.000, Depaoli & Trosce SRL: $4.992.000.000 y Zanini SRL: $5.201.000.000
Las ofertas serán evaluadas para determinar la adjudicación de la obra.
Más espacio y nuevos servicios para el hospital
El proyecto contempla una profunda reorganización de las áreas asistenciales. Entre las principales intervenciones se incluyen la remodelación integral del sector de Urgencias, un nuevo acceso principal, la reorganización de los consultorios ambulatorios y la incorporación de una farmacia, sala de rayos X, área de esterilización, sala de máquinas y un estacionamiento cubierto para ambulancias.
Además, se construirá un nuevo bloque de internación con nueve habitaciones y capacidad para 18 camas, acompañado por una central de enfermería y espacios destinados al personal de salud.
Una intervención integral para modernizar la infraestructura
La obra también prevé la renovación completa de las cubiertas y de las instalaciones sanitarias, eléctricas, termomecánicas y de gases medicinales. A ello se sumarán nuevos revestimientos, carpinterías, mobiliario hospitalario y mejoras en materia de accesibilidad.
Una vez finalizada, la intervención permitirá ampliar la capacidad operativa del Hospital Rural N° 31 y brindar mejores condiciones de atención para una población estimada en 7.500 habitantes, fortaleciendo la infraestructura sanitaria de San Vicente y su zona de influencia.