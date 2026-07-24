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Tras la firma de un convenio

Más inversión para la educación: Humboldt contará con una nueva aula en la Escuela Técnica Nº 681

La Comuna de Humboldt suscribió un convenio en el marco del programa provincial "Abre Escuelas – 1000 Aulas" para construir una nueva aula en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 681 "Mercedes Álvarez de Segura". La obra permitirá ampliar los espacios destinados a la enseñanza y responder al crecimiento de la comunidad educativa.

Humboldt suma una nueva obra educativa con la construcción de un aula en la EETP Nº 681Humboldt suma una nueva obra educativa con la construcción de un aula en la EETP Nº 681
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La Comuna de Humboldt dio un nuevo paso en materia de infraestructura educativa al firmar un convenio para la construcción de una nueva aula en la Escuela de Educación Técnico Profesional (E.E.T.P.) Nº 681 "Mercedes Álvarez de Segura".

La iniciativa se desarrollará en el marco del programa provincial "Abre Escuelas – 1000 Aulas", impulsado para ampliar y modernizar los espacios destinados a la enseñanza en establecimientos educativos de toda la provincia.

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La obra permitirá incorporar un nuevo espacio destinado al desarrollo de actividades pedagógicas, acompañando el crecimiento de la matrícula y las necesidades actuales de la institución educativa.

Una obra para acompañar el crecimiento de la escuela

El proyecto contempla la construcción de un aula diseñada bajo criterios de funcionalidad y flexibilidad, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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Desde la Comuna destacaron que este tipo de inversiones permiten responder a la demanda de la comunidad educativa, dotando a la escuela de espacios acordes a los desafíos de la educación actual y favoreciendo el desarrollo de las actividades académicas.

Infraestructura para fortalecer la educación pública

La incorporación de una nueva aula forma parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura escolar que busca mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y generar mayores oportunidades para estudiantes y docentes.

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En este sentido, la inversión representa un aporte al crecimiento de la Escuela Técnica Nº 681 y al fortalecimiento de la educación pública en la localidad.

Compromiso con el futuro

Desde la administración comunal remarcaron que la gestión de este tipo de obras constituye una prioridad, al considerar que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

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Asimismo, señalaron que continuarán impulsando proyectos e inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, convencidos de que ampliar y modernizar la infraestructura educativa significa generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones y acompañar el crecimiento de Humboldt.

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