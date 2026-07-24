Tras la firma de un convenio

Más inversión para la educación: Humboldt contará con una nueva aula en la Escuela Técnica Nº 681

La Comuna de Humboldt suscribió un convenio en el marco del programa provincial "Abre Escuelas – 1000 Aulas" para construir una nueva aula en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 681 "Mercedes Álvarez de Segura". La obra permitirá ampliar los espacios destinados a la enseñanza y responder al crecimiento de la comunidad educativa.