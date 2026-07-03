Departamento Las Colonias

Juegos, ciencia y recreación: Humboldt prepara tres jornadas especiales para las vacaciones de invierno

La Comuna de Humboldt presentó una nueva edición de "Vacaciones en el Parque", un ciclo de actividades recreativas pensado para niños, jóvenes y familias. La programación se desarrollará los días 9, 14 y 16 de julio con propuestas gratuitas que incluirán juegos, música en vivo, feria de emprendedores y la llegada del Planetario Móvil con experiencias inmersivas.