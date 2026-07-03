Con el objetivo de ofrecer alternativas recreativas durante el receso invernal, la Comuna de Humboldt organizó una nueva edición de “Vacaciones en el Parque”, una propuesta que busca convertir distintos espacios públicos de la localidad en escenarios de encuentro, entretenimiento y aprendizaje.
Juegos, ciencia y recreación: Humboldt prepara tres jornadas especiales para las vacaciones de invierno
La Comuna de Humboldt presentó una nueva edición de "Vacaciones en el Parque", un ciclo de actividades recreativas pensado para niños, jóvenes y familias. La programación se desarrollará los días 9, 14 y 16 de julio con propuestas gratuitas que incluirán juegos, música en vivo, feria de emprendedores y la llegada del Planetario Móvil con experiencias inmersivas.
La agenda comenzará el miércoles 9 de julio, desde las 15.30, en el Circuito Aeróbico. Allí habrá desafíos y juegos para todas las edades, música en vivo y una feria de emprendedores locales, generando un espacio para que vecinos y visitantes disfruten de una tarde en familia.
Quienes deseen participar como expositores en la feria podrán inscribirse previamente a través del WhatsApp 3496-419799.
Juegos y exploración en Colonia Nueva
Las actividades continuarán el lunes 14 de julio, también desde las 15.30, en el Parque Infantil de Colonia Nueva.
En esta oportunidad, la propuesta estará orientada a la exploración y el movimiento, con un recorrido conformado por distintas estaciones de juego y actividades recreativas diseñadas para estimular la creatividad, el trabajo en equipo y el contacto con los espacios verdes.
Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer experiencias lúdicas que permitan compartir tiempo de calidad durante las vacaciones de invierno.
El Planetario Móvil será una de las grandes atracciones
El cierre del programa llegará el miércoles 16 de julio, cuando el Circuito Aeróbico reciba, desde las 10, al Planetario Móvil, una de las propuestas más esperadas por chicos y grandes.
A través de una experiencia inmersiva en formato 360°, los asistentes podrán realizar un recorrido por el espacio, conocer más sobre el universo, descubrir el fascinante mundo de los dinosaurios y explorar las profundidades del océano mediante proyecciones audiovisuales especialmente diseñadas para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia.
Desde la Comuna de Humboldt remarcaron que todas las actividades serán libres y gratuitas, e invitaron a las familias a participar de una programación que combina recreación, cultura, ciencia y entretenimiento, con el propósito de convertir las vacaciones de invierno en una experiencia inolvidable para niños y adultos.