Actividad legislativa

Avanza la puesta en valor de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Pilar con el acompañamiento del senador Rubén Pirola

La histórica sede de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Pilar avanza en su proceso de recuperación con importantes mejoras edilicias, de seguridad y confort que permitirán fortalecer su función social y cultural.