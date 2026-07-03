Alcanzan el 60%

Avanza la construcción de 13 viviendas en Zenón Pereyra y abren la inscripción para postulantes

El complejo habitacional que se construye en Zenón Pereyra registra un 60% de avance de obra. En paralelo, quedó habilitada la inscripción en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda para las familias interesadas en participar del proceso de adjudicación.