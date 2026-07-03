La construcción de 13 viviendas en la localidad de Zenón Pereyra continúa con un ritmo sostenido y ya alcanzó un 60% de ejecución. El proyecto, impulsado por el Gobierno de Santa Fe a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, ingresó además en una nueva etapa con la apertura del Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV), mediante el cual se realizará la inscripción de los postulantes.
Avanza la construcción de 13 viviendas en Zenón Pereyra y abren la inscripción para postulantes
El complejo habitacional que se construye en Zenón Pereyra registra un 60% de avance de obra. En paralelo, quedó habilitada la inscripción en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda para las familias interesadas en participar del proceso de adjudicación.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la continuidad de la inversión en infraestructura habitacional y señaló que el objetivo es sostener este tipo de proyectos para dar respuesta a la demanda de viviendas y generar actividad económica en las localidades donde se ejecutan las obras.
En la misma línea, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que el terreno destinado al desarrollo reunía las condiciones necesarias para la construcción del barrio, con disponibilidad de los servicios básicos, lo que permitió avanzar con la ejecución de las unidades habitacionales.
Inscripción abierta para las familias interesadas
Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo informaron que las personas interesadas deberán inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV), disponible en el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe.
El plazo para completar el trámite permanecerá abierto hasta el 20 de julio, a las 0 horas. Entre los requisitos establecidos figuran integrar un grupo familiar conviviente, acreditar al menos dos años de residencia o trabajo en Zenón Pereyra, contar con ingresos demostrables y no poseer inmuebles registrados a nombre de los integrantes del grupo familiar.
Cómo serán las viviendas
El complejo se construye sobre calle Oroño, entre Irigoyen y Sarmiento. Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de aberturas de aluminio y la ejecución de revoques interiores y exteriores.
Las viviendas corresponden al modelo compacto y cuentan con una superficie cubierta de 61,73 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y espacio para cochera. Además, una de las unidades estará adaptada para personas con discapacidad motriz.
El proyecto contempla también la ejecución de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del barrio, incluyendo redes de agua potable, energía eléctrica, desagües pluviales, cloacas y sistema de gas envasado.