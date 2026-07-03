Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00)
Luis Jimenez de Assua entre Grecca y Rector Martinez (a partir de las 07.30 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Junín entre Francia y Saavedra (08.30 - 09.30 hs) Obras de Assa
Corrientes entre San Jerónimo y 9 de Julio (10.30 - 11.30 hs) Obras de Assa
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: L. J. de Assua entre Grecca y Rector Martinez
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): de recorrido por Laureano Maradona - Estevez Boero - Rector Cortes Pla - L. J. De Assua - A. Grecca - G. Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y Línea 9 (vuelta): de recorrido por Laureano Maradona - Estevez Boero - Leloir - L. J. De Assua - Laureano Maradona a recorrido habitual
Ciudad de Santa Fe
Hay un vehículo detenido en el ingreso por Av. Alem al puente Oroño. Circular con precaución