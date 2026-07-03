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En Vivo Viernes 3 de julio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa. Créditos: Manuel Fabatia
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:05 / Vie. 03.07.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00)

Luis Jimenez de Assua entre Grecca y Rector Martinez (a partir de las 07.30 hs) Obras de Assa

07:05 / Vie. 03.07.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)

Junín entre Francia y Saavedra (08.30 - 09.30 hs) Obras de Assa

Corrientes entre San Jerónimo y 9 de Julio (10.30 - 11.30 hs) Obras de Assa

06:38 / Vie. 03.07.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada:  L. J. de Assua entre Grecca y Rector Martinez

Línea 2  (vuelta) y 9 (ida): de recorrido por Laureano Maradona - Estevez Boero - Rector Cortes Pla - L. J. De Assua - A. Grecca - G. Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.

Línea 2 (ida) y Línea 9 (vuelta): de recorrido por Laureano Maradona - Estevez Boero - Leloir - L. J. De Assua - Laureano Maradona a recorrido habitual

06:33 / Vie. 03.07.2026

Ciudad de Santa Fe

Hay un vehículo detenido en el ingreso por Av. Alem al puente Oroño. Circular con precaución

06:32 / Vie. 03.07.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

EN el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución

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