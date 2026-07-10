Departamento Las Colonias

Humboldt reedita el recorrido histórico por su cementerio tras el éxito de la primera edición

Luego de la gran convocatoria registrada en junio, el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt organizó una nueva visita guiada por el Cementerio Comunal. La actividad se realizará el domingo 14 de junio a las 16.30, con cupos limitados e inscripción previa.