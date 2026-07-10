El notable interés que despertó el Circuito Histórico por el Cementerio Comunal de Humboldt motivó la apertura de un nuevo grupo para quienes no pudieron participar de las primeras recorridas.
Humboldt reedita el recorrido histórico por su cementerio tras el éxito de la primera edición
Luego de la gran convocatoria registrada en junio, el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt organizó una nueva visita guiada por el Cementerio Comunal. La actividad se realizará el domingo 14 de junio a las 16.30, con cupos limitados e inscripción previa.
La propuesta, organizada por el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt, volverá a realizarse el próximo domingo 14 de junio, desde las 16.30, con inscripción previa y cupos limitados.
La iniciativa invita a vecinos y visitantes a descubrir el patrimonio histórico de la localidad a través de un recorrido guiado por el cementerio comunal, un espacio donde la arquitectura, los monumentos y las historias de las familias pioneras permiten reconstruir buena parte del pasado de Humboldt.
Las inscripciones se realizan mediante WhatsApp al 3496-579251, indicando nombre y apellido de los interesados.
Una propuesta que superó todas las expectativas
La primera edición del circuito, desarrollada durante el último mes, reunió a una importante cantidad de participantes provenientes de Humboldt y de distintas localidades de la región.
La respuesta del público fue tan importante que los organizadores debieron conformar varios grupos para garantizar una mejor experiencia durante las visitas, permitiendo que cada participante pudiera seguir las explicaciones y detenerse en los distintos puntos del recorrido.
Bajo el lema “Historias que habitan la memoria. Un paseo por nuestro patrimonio”, la actividad convirtió al cementerio comunal en un verdadero museo a cielo abierto, donde cada monumento, mausoleo y sepultura permitió conocer aspectos poco difundidos de la historia local.
Durante las recorridas se recuperaron relatos vinculados con los primeros colonos, familias fundadoras, antiguos dirigentes, comerciantes, docentes y vecinos que contribuyeron al desarrollo social, económico e institucional de Humboldt.
El cementerio como patrimonio cultural
Lejos de ser únicamente un espacio de homenaje a quienes ya no están, el cementerio fue presentado como un sitio de enorme valor patrimonial.
Los organizadores destacaron la riqueza arquitectónica de numerosos mausoleos y monumentos, además del significado histórico que poseen las inscripciones, símbolos religiosos y esculturas que forman parte del paisaje del lugar.
Cada recorrido permite comprender cómo evolucionó la comunidad a lo largo de las distintas etapas de su historia, desde la llegada de los inmigrantes hasta la consolidación de Humboldt como una de las localidades más representativas del departamento Las Colonias.
La propuesta también invita a reflexionar sobre la importancia de preservar estos espacios como verdaderos archivos históricos al aire libre, donde la memoria colectiva permanece presente a través de las historias personales y familiares.
Memoria, identidad y participación
Desde el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas señalaron que uno de los principales objetivos de la iniciativa es acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.
El éxito alcanzado por las primeras recorridas confirmó el creciente interés por este tipo de actividades culturales, que permiten conocer la historia desde una perspectiva diferente y promueven el encuentro entre vecinos, investigadores y visitantes.
Con esta nueva convocatoria, Humboldt vuelve a abrir las puertas de uno de sus espacios más emblemáticos para seguir compartiendo las historias que dieron origen a la localidad y mantienen viva la memoria de quienes forjaron su crecimiento.
Los interesados en participar deberán inscribirse previamente debido a que los cupos son limitados, una modalidad que busca garantizar recorridos más dinámicos y una mejor interacción con los guías durante toda la actividad.