Desde este jueves

Humboldt: comienza el ciclo cultural "Vacaciones en el Parque" con juegos, música y actividades para toda la familia

La comuna organiza una nueva edición de "Vacaciones en el Parque", una propuesta gratuita que combinará actividades recreativas, feria de emprendedores, música en vivo y una presentación del Taller Comunal de Folklore. El encuentro será este 9 de julio, desde las 15.30, en el Circuito Aeróbico.