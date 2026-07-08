Con una propuesta pensada para toda la familia, la localidad de Humboldt dará comienzo a las actividades del receso invernal con una nueva edición de “Vacaciones en el Parque”, un evento que reunirá juegos, espectáculos artísticos y espacios para emprendedores locales en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.
Humboldt: comienza el ciclo cultural "Vacaciones en el Parque" con juegos, música y actividades para toda la familia
La comuna organiza una nueva edición de "Vacaciones en el Parque", una propuesta gratuita que combinará actividades recreativas, feria de emprendedores, música en vivo y una presentación del Taller Comunal de Folklore. El encuentro será este 9 de julio, desde las 15.30, en el Circuito Aeróbico.
La actividad se desarrollará el miércoles 9 de julio, a partir de las 15.30, en el Circuito Aeróbico, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde al aire libre con entrada libre y gratuita.
La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias, ofreciendo alternativas recreativas y culturales durante las vacaciones de invierno.
Juegos y actividades para todas las edades
Uno de los principales atractivos de la jornada serán las propuestas recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos. El programa incluirá desafíos, juegos y actividades participativas, con el objetivo de promover el entretenimiento y la integración entre los asistentes.
Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse con reposeras o mantas, compartir una ronda de mates y disfrutar de una tarde diferente en uno de los espacios públicos más concurridos de la localidad.
La programación artística contará con la actuación de Dúo Urbano, que ofrecerá un repertorio musical para acompañar la celebración.
Además, en coincidencia con el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el Taller Comunal de Folklore brindará una presentación especial, aportando danzas tradicionales para homenajear las raíces culturales y el espíritu patriótico de la fecha.
La propuesta busca combinar el entretenimiento con la revalorización de las expresiones artísticas locales, ofreciendo un espectáculo para compartir en familia.
Espacio para emprendedores locales
Como en ediciones anteriores, la jornada también contará con una feria de emprendedores, donde productores y artesanos de Humboldt podrán exhibir y comercializar sus trabajos.
Esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo de la economía local y acercar a la comunidad una variada oferta de productos elaborados por vecinos de la localidad.
Desde la comuna destacaron que “Vacaciones en el Parque” forma parte de una agenda de actividades destinada a generar espacios de recreación, cultura y encuentro durante el receso invernal, invitando a toda la comunidad a participar de una tarde que combinará juegos, música, tradición y el acompañamiento a los emprendedores locales.