Infraestructura escolar

El Programa Mil Aulas suma nuevos espacios para la educación en San Vicente y Los Sembrados

Las intervenciones alcanzan a establecimientos de San Vicente y Los Sembrados, donde se construyeron nuevos espacios destinados a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Las obras forman parte del Programa Mil Aulas, impulsado por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio provincial.