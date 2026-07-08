En el marco del Programa Mil Aulas, autoridades provinciales recorrieron este martes tres establecimientos educativos de San Vicente y la zona para supervisar las obras de infraestructura recientemente ejecutadas.
El Programa Mil Aulas suma nuevos espacios para la educación en San Vicente y Los Sembrados
Las intervenciones alcanzan a establecimientos de San Vicente y Los Sembrados, donde se construyeron nuevos espacios destinados a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Las obras forman parte del Programa Mil Aulas, impulsado por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio provincial.
Las intervenciones forman parte del plan que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe con el objetivo de ampliar y mejorar los espacios destinados a la enseñanza en escuelas de toda la provincia.
La actividad comenzó en la Escuela N.º 372 "Juan Pascual Pringles", ubicada en la localidad de Los Sembrados. Posteriormente, la recorrida continuó por la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 292 "Teniente de Fragata Santiago Barattero" y finalizó en la EESOPI N.º 8118 "Pedro Lucas Funes", ambas de San Vicente.
Durante la visita, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que el Programa Mil Aulas busca mejorar las condiciones edilicias del sistema educativo provincial mediante la construcción de nuevos espacios y obras de ampliación. Además, indicó que la Provincia desarrolla otras iniciativas destinadas a fortalecer el equipamiento de las escuelas técnicas.
Recorrida por tres establecimientos educativos
Las obras ejecutadas en las instituciones visitadas forman parte del plan provincial de infraestructura escolar, que contempla la construcción de aulas, ampliaciones y mejoras edilicias para responder al crecimiento de la matrícula y optimizar las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares.
El ministro de Educación, José Goity, destacó que las intervenciones responden a una planificación sostenida y afirmó que la inversión en infraestructura educativa busca acompañar las necesidades de cada comunidad escolar.
Según explicó, el objetivo es avanzar con un programa sistemático de mejoras que permita fortalecer el sistema educativo a través de edificios más adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Nuevos espacios para mejorar las condiciones de aprendizaje
Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en la Escuela N.º 372 de Los Sembrados, donde la directora Yolanda Medina agradeció la concreción de las nuevas aulas.
La docente remarcó que la incorporación de nuevos espacios representa una mejora significativa para la comunidad educativa, al brindar mejores condiciones para el aprendizaje y acompañar el crecimiento de la institución.
Las autoridades provinciales señalaron que el Programa Mil Aulas apunta justamente a generar respuestas concretas a las necesidades edilicias de las escuelas, mediante obras distribuidas en distintas localidades santafesinas.
La infraestructura como eje del desarrollo provincial
Además de la agenda educativa, durante la visita también se hizo referencia a otras obras de infraestructura que se ejecutan en la provincia, entre ellas la ampliación de la red de gas natural para uso domiciliario e industrial.
En ese sentido, se recordó que el Gobierno provincial desarrolla un plan de construcción de seis gasoductos con el objetivo de ampliar el acceso al servicio y acompañar el crecimiento productivo de distintas regiones de Santa Fe.
De la recorrida participaron también el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira; el ministro de Educación, José Goity; y el presidente de Enerfé, Roberto Giacosa, junto a autoridades locales y representantes de las comunidades educativas visitadas.