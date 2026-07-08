Estafas virtuales

Revocan la orden que obligó a entidades financieras a reintegrar casi $30 millones a víctimas de fraude digital

La resolución de Cámara dejó sin efecto la medida dispuesta en primera instancia para que tres empresas restituyeran el dinero sustraído a dos damnificados. Si bien se reconoce la existencia de elementos para analizar una eventual responsabilidad de las plataformas por presuntas fallas de seguridad, considera que no estaba acreditado uno de los requisitos indispensables para mantener la cautelar: el peligro en la demora.