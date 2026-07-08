#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Vivo Miércoles 8 de julio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:23 / Mié. 08.07.2026

Cortes y desvíos

Ruta Provincial 2

Continúa el corte total para todo tipo de vehículos a la altura de Esteban Rams, debido al desplazamiento de la losa de una alcantarilla.

Desvíos vigentes:

Hacia el norte: por la intersección con RP 39, en San Cristóbal.

Hacia el sur: por la intersección con RP 17, en Campo Garay.

Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en el lugar.

Restricciones en Ruta Nacional 11

Siguen las obras de mejora sobre la Ruta Nacional 11, entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín.

Los trabajos se realizan de 8 a 18.

Hay restricción para la mano con sentido hacia Timbúes.

Desvíos:

La mano hacia el sur permanece habilitada para todo tipo de vehículos.

Quienes circulen hacia el norte deberán desviar por América, Vucetich y Presidente Perón.

Se recomienda al tránsito liviano con destino a Timbúes utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.

Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé

Desde este martes rige un nuevo esquema de circulación por las obras del futuro puente.

En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, quedó habilitado un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé. En ese sector, la calzada que ingresa a Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, prever demoras y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario–Santa Fe.

06:39 / Mié. 08.07.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 12.30 hs)

Saavedra entre  Dr. Amenábar y  3 de Febrero (07.30 -11.30 hs) Obras de Assa

06:38 / Mié. 08.07.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)

06:38 / Mié. 08.07.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada: Saavedra entre 3 de Febrero y Amenábar (07.30 – 11.30 hs.)

Línea 5 (ida): de recorrido por calle Urquiza- Entre Ríos – Saavedra a recorrido habitual.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro