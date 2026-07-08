Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes y desvíos
Ruta Provincial 2
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos a la altura de Esteban Rams, debido al desplazamiento de la losa de una alcantarilla.
Desvíos vigentes:
Hacia el norte: por la intersección con RP 39, en San Cristóbal.
Hacia el sur: por la intersección con RP 17, en Campo Garay.
Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal presente en el lugar.
Restricciones en Ruta Nacional 11
Siguen las obras de mejora sobre la Ruta Nacional 11, entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín.
Los trabajos se realizan de 8 a 18.
Hay restricción para la mano con sentido hacia Timbúes.
Desvíos:
La mano hacia el sur permanece habilitada para todo tipo de vehículos.
Quienes circulen hacia el norte deberán desviar por América, Vucetich y Presidente Perón.
Se recomienda al tránsito liviano con destino a Timbúes utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.
Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé
Desde este martes rige un nuevo esquema de circulación por las obras del futuro puente.
En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, quedó habilitado un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé. En ese sector, la calzada que ingresa a Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros.
Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, prever demoras y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario–Santa Fe.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 12.30 hs)
Saavedra entre Dr. Amenábar y 3 de Febrero (07.30 -11.30 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Saavedra entre 3 de Febrero y Amenábar (07.30 – 11.30 hs.)
Línea 5 (ida): de recorrido por calle Urquiza- Entre Ríos – Saavedra a recorrido habitual.