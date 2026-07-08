Quimera Team volvió a escribir una página enorme para el deporte de Venado Tuerto.
Quimera Team no para de hacer historia: doble subcampeonato panamericano
El equipo venadense tuvo su primera experiencia internacional representando al país y fue con grandes resultados. Se subió al segundo escalón del podio en las categorías Precisión Senior y Show Large Senior.
Este martes 7 de julio, el equipo venadense representó a la Argentina en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Naciones 2026, desarrollado en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patín (Buenos Aires), bajo la fiscalización de World Skate America, y se consagró subcampeón panamericano en las categorías Precisión Senior y Show Large Senior.
No fue una competencia más. Fue la primera experiencia internacional para el grupo.
Esa que se sueña durante años, se entrena en silencio, se sostiene con esfuerzo colectivo y se disfruta apenas unos minutos sobre la pista. Y allí, en ese escenario continental, Quimera respondió como viene haciéndolo en cada desafío importante: con presencia, seguridad, identidad y grandes resultados.
Dos podios para una jornada inolvidable
El equipo de Venado Tuerto participó este martes en una de las jornadas de cierre del certamen panamericano, donde se presentaron los grupos de show y precisión, dos disciplinas que exigen coordinación extrema, lectura colectiva, impacto escénico y una enorme capacidad técnica.
Quimera Team compitió representando a la Selección Argentina en Precisión Senior World Skate y Show Large Senior World Skate. En ambas modalidades logró subirse al segundo escalón del podio, alcanzando dos subcampeonatos panamericanos que marcan un antes y un después para la institución.
El dato no es menor: en su debut internacional, el equipo venadense no sólo logró competir de igual a igual frente a elencos del continente, sino que además consiguió medallas en las dos categorías en las que se presentó.
El presente de Quimera Team no aparece de un día para el otro. Es consecuencia de un proceso que viene creciendo temporada tras temporada y que en 2026 tuvo una confirmación rotunda.
En mayo, durante la Copa Apertura disputada también en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patín, el equipo ya había mostrado su jerarquía al conseguir dos títulos nacionales y dos subcampeonatos. Allí se coronó campeón en Show Large World Skate Senior y Precisión Nacional Infantil, además de lograr el segundo puesto en Precisión World Skate Senior y Precisión Nacional Junior.
Ese rendimiento nacional fue una señal clara de que el grupo estaba preparado para dar otro salto. Y lo terminó confirmando en el Provincial de Grupos, donde volvió a ser protagonista con tres campeonatos y un subcampeonato.
El camino previo al Panamericano
La preparación inmediata tuvo otro capítulo fuerte durante el Campeonato Provincial de Grupos, organizado por la Federación de Patín de Santa Fe junto a la Asociación Zona Oeste de Patín. Allí, Quimera Team se consagró campeón provincial en Precisión Nacional Junior, Precisión Nacional Infantil y Precisión Senior World Skate, y además fue subcampeón en Show Large Senior World Skate.
Esa actuación alimentó la expectativa antes del viaje a Buenos Aires. Porque más allá de los resultados, el equipo venía demostrando regularidad, crecimiento y una madurez competitiva que le permitía ilusionarse con dejar una marca también fuera del país.
Un equipo que ya es bandera del patín venadense
Detrás de cada podio hay algo más que una coreografía bien ejecutada. Hay horas de ensayo, decisiones familiares, viajes, rifas, acompañamiento, sponsors, cuerpo técnico y una idea que se fue consolidando hasta transformarse en identidad.
Quimera Team encontró en el trabajo grupal su mayor fortaleza. En precisión, porque cada movimiento depende del otro. En show, porque la historia se cuenta en conjunto. Y en el recorrido deportivo, porque nada de lo logrado se sostiene sin compromiso colectivo.
El entrenador Andrés López aparece como una pieza central de ese crecimiento. Bajo su conducción, y con un equipo de trabajo que acompaña el desarrollo de las categorías, Quimera dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad instalada entre los mejores grupos del país y, ahora también, del continente.
El valor de la primera vez
La primera experiencia internacional siempre tiene un peso especial. No sólo por el nivel de exigencia, sino por todo lo que representa vestir los colores argentinos y competir bajo la mirada de jueces, equipos y delegaciones de distintos países.
Para Quimera Team, esa primera vez terminó con dos medallas panamericanas. Un logro que confirma que el camino elegido era el correcto y que el crecimiento deportivo de los últimos años ya tiene proyección internacional.
Lo que viene
Después de este paso histórico por el Campeonato Panamericano, el calendario de Quimera Team continuará con nuevos objetivos nacionales. En el horizonte aparece la Copa Clausura, prevista para agosto, y el gran desafío de seguir sosteniendo el nivel para pelear por la clasificación al Mundial 2026 que es el gran sueño.
El equipo venadense ya demostró que tiene condiciones, estructura y hambre competitiva. Ahora también suma experiencia panamericana, algo que puede potenciar todavía más a un grupo que parece no tener techo.
Una historia construida sobre ruedas, con sacrificio, talento y una certeza cada vez más fuerte: Quimera ya no sólo brilla en el país, también empieza a hacerse lugar en América.
Una por una, todas las subcampeonas Panamericanas
Violeta Ruiz. Rocío Diplotti. Paloma Fosco. Paula Cozzi. Jimena Noguera. Mercedes Jordan. Morena D'Angelo. Delfina Wehrli. Lucía Lombardi. Lara Soria. Zara Urquiza. Bianca Licera. Paula Maldonado. Uma Herrero. Josefina Nepote. Ana Paula Rojas. Candela Rubio. Isabella Giaccardi. Agustina Llagone. Tiziana Nadalini. Naiara Otal. Rocío García. Emma Pereira. Ema Alseda. Brunela Falcón.
El entrenador Andrés López está acompañado por pilares fundamentales como lo son Ana María Tosolini y Melina Lepori, partes del Cuerpo Técnico; y por las delegadas Romina Samiñais y Alina Lepori.