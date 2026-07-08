Departamento Las Colonias

Felicia: una campaña solidaria busca reunir medicamentos para ayudar al pueblo venezolano

La iniciativa está destinada a recolectar medicamentos para asistir al pueblo venezolano. Las donaciones podrán acercarse al centro de acopio ubicado en Pedro Palacios 283 y estarán destinadas a atender necesidades sanitarias derivadas de la difícil situación que atraviesa ese país.