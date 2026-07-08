Con el objetivo de brindar ayuda a quienes atraviesan una compleja situación sanitaria, la comunidad de Felicia puso en marcha una campaña solidaria de recolección de medicamentos destinada al pueblo venezolano. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Comuna local, que convocó a los vecinos a sumarse mediante la donación de insumos médicos en buen estado.
Felicia: una campaña solidaria busca reunir medicamentos para ayudar al pueblo venezolano
La iniciativa está destinada a recolectar medicamentos para asistir al pueblo venezolano. Las donaciones podrán acercarse al centro de acopio ubicado en Pedro Palacios 283 y estarán destinadas a atender necesidades sanitarias derivadas de la difícil situación que atraviesa ese país.
Bajo el lema “Agradecemos tu solidaridad con el pueblo venezolano”, la campaña busca reunir medicamentos de uso frecuente para tratamientos crónicos, emergencias y atención hospitalaria, además de soluciones parenterales, antibióticos, material quirúrgico y otros insumos esenciales.
Amplia lista de medicamentos e insumos
Los organizadores solicitaron la colaboración de quienes puedan donar medicamentos que se encuentren en condiciones aptas para su utilización. Entre los productos requeridos figuran tratamientos para enfermedades crónicas como losartán, hidroclorotiazida, metformina, amlodipina, ibuprofeno, paracetamol, salbutamol, prednisona y loratadina.
También se reciben analgésicos y antiinflamatorios, antieméticos, soluciones parenterales, antibióticos como ceftriaxona y cefepime, medicamentos para emergencias —como adrenalina y ácido tranexámico—, lágrimas artificiales, colirios y material quirúrgico, entre ellos suturas de diferentes calibres.
Desde la organización destacaron que cada uno de estos insumos resulta fundamental para fortalecer la atención médica de personas que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos esenciales.
Un punto de encuentro para la solidaridad
El centro de acopio fue habilitado en Pedro Palacios 283, donde los vecinos podrán acercar sus donaciones.
Quienes necesiten realizar consultas o requieran mayor información pueden comunicarse con los responsables de la campaña a los teléfonos 3496-440622 (Matías) y al 3496-520374 (Juan)
La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca reunir la mayor cantidad posible de medicamentos para colaborar con esta acción humanitaria.
Un llamado al compromiso comunitario
Desde la Comuna de Felicia remarcaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas solidarias, especialmente en contextos donde el acceso a medicamentos resulta limitado para miles de personas.
“Si tenés alguno de los medicamentos que figuran en la lista y está en condiciones para ser donado, tu aporte puede marcar una gran diferencia“, señalaron desde la convocatoria, al tiempo que invitaron a los vecinos a difundir la campaña para ampliar su alcance.
Bajo el lema “Tu solidaridad puede salvar una vida”, la iniciativa busca despertar el compromiso de la comunidad y transformar cada donación en una oportunidad para brindar asistencia a quienes hoy más lo necesitan.