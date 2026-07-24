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El Ecocanje volvió a convocar a los vecinos de Villa Gobernador Gálvez con una exitosa jornada de reciclaje

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante una nueva jornada de Ecocanje en la Plaza San Martín, donde los vecinos entregaron materiales reciclables, residuos electrónicos, aceite vegetal usado y medicamentos vencidos a cambio de ecobolsas confeccionadas por talleres municipales. La iniciativa buscó fortalecer la conciencia ambiental y promover la correcta gestión de los residuos.

Los equipos deberán seguir atentamente la evolución del cielo y evaluar el desgaste de los neumáticos en una pista muy caliente.Los equipos deberán seguir atentamente la evolución del cielo y evaluar el desgaste de los neumáticos en una pista muy caliente.
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Villa Gobernador Gálvez concretó una nueva jornada de reciclaje con Ecocanje en la Plaza San Martín, en el marco de una propuesta destinada a fomentar la separación de residuos en origen y la economía circular.

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Durante la actividad, desarrollada en el espacio público ubicado en la intersección de Mosconi y Oppici, los vecinos acercaron una amplia variedad de materiales reciclables y residuos especiales, que fueron recibidos por personal municipal para su posterior tratamiento.

Como reconocimiento a la participación, se entregaron ecobolsas confeccionadas por el Taller Textil e intervenidas artísticamente por el Taller de Arte Urbano del municipio.

Amplia recepción de materiales reciclables

La campaña permitió recolectar distintos tipos de residuos reutilizables y reciclables, entre ellos revistas, cartón, tapitas plásticas, bandejas descartables, telgopor, envoltorios de alimentos, bolsas, films de embalaje, sachets de leche, envases plásticos, botellas PET, aceite vegetal usado en botellas cerradas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y medicamentos fuera de uso.

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Además, se realizó una recolección especial de materiales destinados a manualidades, con el objetivo de favorecer su reutilización en distintos proyectos comunitarios.

Una propuesta para fortalecer la conciencia ambiental

La subsecretaria de Ambiente, Sabrina Portillo, destacó el acompañamiento de la comunidad y remarcó la importancia de estas iniciativas para promover hábitos responsables en el manejo de los residuos.

"Cada vez que llevamos adelante estas acciones contamos con el acompañamiento de los vecinos y las vecinas, y eso nos da mucha alegría. Esta propuesta busca crear conciencia sobre cómo tratar estos residuos para reducir el impacto ambiental que producen", expresó la funcionaria.

Gestión responsable de residuos especiales

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la recepción de residuos que requieren un tratamiento diferenciado, como aparatos eléctricos y electrónicos, pequeños electrodomésticos, aceite vegetal usado y medicamentos vencidos o deteriorados.

Con este tipo de campañas, el municipio busca evitar que estos materiales sean descartados junto con los residuos domiciliarios, promoviendo su recuperación, reciclaje o disposición final adecuada.

La iniciativa forma parte de las políticas ambientales que Villa Gobernador Gálvez viene desarrollando para incentivar la participación ciudadana y avanzar hacia una gestión más sustentable de los residuos urbanos.

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