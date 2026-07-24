Medioambiente

El Ecocanje volvió a convocar a los vecinos de Villa Gobernador Gálvez con una exitosa jornada de reciclaje

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante una nueva jornada de Ecocanje en la Plaza San Martín, donde los vecinos entregaron materiales reciclables, residuos electrónicos, aceite vegetal usado y medicamentos vencidos a cambio de ecobolsas confeccionadas por talleres municipales. La iniciativa buscó fortalecer la conciencia ambiental y promover la correcta gestión de los residuos.