#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Vivo Viernes 24 de julio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa. Créditos: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:40 / Vie. 24.07.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)

Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)

Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)

Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Assua y Estevez Boero - Barrio el Pozo

Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López

06:40 / Vie. 24.07.2026

Reducción de calzada

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)

Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)

25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA

L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)

Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y  G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-

06:40 / Vie. 24.07.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual.

Zona afectada:  calle Alejandro Greca entre  L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo

Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.

Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona  a recorrido habitual.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro