Un llamativo accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana sobre avenida López y Planes al 4600, en la mano rápida con sentido hacia el norte, cuando la cabina de un camión se desplazó hacia adelante tras ser impactada por el acoplado.
Frenó en un semáforo y la cabina del camión se desprendió tras el impacto del acoplado
El insólito siniestro ocurrió este jueves por la mañana sobre avenida López y Planes al 4600. La conductora resultó ilesa y el tránsito permaneció reducido mientras retiraban el vehículo.
Pese a la violencia del episodio, la conductora no sufrió heridas y logró salir del habitáculo por sus propios medios, según informaron desde el lugar.
Cómo ocurrió el accidente
El acoplado habría estado mal enganchado al vehículo. Al detenerse ante la luz roja del semáforo, el remolque avanzó por inercia e impactó contra la parte trasera de la cabina.
Como consecuencia del golpe, la cabina se desprendió de su posición habitual y quedó inclinada hacia adelante, en una escena que llamó la atención de quienes circulaban por la zona.
Operativo de tránsito
Tras el siniestro, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad montó un operativo para ordenar la circulación vehicular.
Las tareas obligaron a reducir la calzada en el carril con sentido norte, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para remover el camión y normalizar el tránsito.
Sin personas lesionadas
A pesar de la espectacularidad del accidente, no se reportaron personas heridas.
Las autoridades trabajaban en el lugar para retirar el vehículo y determinar las circunstancias que provocaron el desprendimiento del acoplado.