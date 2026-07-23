El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Puentes: se ejecutan trabajos en la Ruta 98-s, en el arroyo El Rey; en la Tercera Vía Reconquista-Avellaneda; en la Ruta 4, entre Elisa y San Cristóbal; en la Ruta 39 sobre el río Salado; en la Ruta 32, sobre los arroyos Pindó, Quencho y Caree; y en el nuevo puente carretero de la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.