Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En la ciuda de Santa Fe
Desde las 8.30 h se interrumpe el tránsito vehicular en 1era Junta al 2600 entre San Martín y San Jerónimo. ( Tribunal Oral Federal )
Informe de tránsito: rutas y accesos de Santa Fe
Precaución por lluvias y lloviznas: las rutas y accesos de la región Centro presentan calzadas húmedas y resbaladizas, además de banquinas inestables debido a las precipitaciones. Se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y extremar las medidas de precaución para circular.
RN 33: tránsito interrumpido a la altura de Rufino
Durante la noche del miércoles se produjo el vuelco de un camión que transportaba cereales, al sur de la rotonda de la RN 7, en inmediaciones de Rufino. El conductor sufrió heridas de consideración.
Como consecuencia del siniestro, el tránsito permanece interrumpido en la RN 33 mientras se realizan tareas de limpieza y remoción del vehículo. Se implementan desvíos en la mencionada rotonda, en sentido hacia la RN 7.
Se recomienda respetar las indicaciones de la Guardia Provincial y prever demoras.
RN A012: corte total en el cruce con RN 34
Desde este jueves comienza a implementarse un corte total diario en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido al inicio de trabajos de mantenimiento vial en el tramo comprendido entre Ricardone y Roldán.
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 podrán ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos. Quienes viven al sur podrán ingresar y egresar por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado solo podrá acceder al Parque Industrial de Roldán desde la A012 y la RN 1V 09. Además, queda prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, con excepción de aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Se solicita respetar las indicaciones y la señalización dispuesta en la zona.
RN 11: trabajos y desvíos en Puerto General San Martín
Vialidad Nacional supervisa las obras de recuperación de la RN 11 que lleva adelante la Municipalidad de Puerto General San Martín, entre Presidente Perón y América.
Los trabajos se realizan de 8 a 18 y generan restricciones en la circulación de la mano hacia Timbúes. La intervención incluye fresado de deformaciones, bacheo profundo, repavimentación, recalce de banquinas y demarcación horizontal.
En el tramo Presidente Perón-América, la mano hacia el sur permanece habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones. En sentido norte, se implementa un desvío por América, Vucetich y Perón, también habilitado para todo tipo de tránsito.
Para los vehículos livianos que se dirijan hacia Timbúes, se recomienda utilizar América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.
En el operativo participan organismos municipales y provinciales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía, Protección Civil y Gendarmería Nacional.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
En el marco de las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, desde este miércoles se encuentra operativo un desvío para quienes circulan hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano que habitualmente conduce hacia Santa Fe funciona ahora con doble sentido de circulación durante un tramo de aproximadamente 200 metros.
Se solicita circular con máxima precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la posibilidad de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Pavimentación: Ruta 10-s entre Theobald y RN 9; Ruta 31 entre Tartagal e Intiyaco; calle Piedrabuena entre RN 9 y RP 21; Ruta 91, desvío de tránsito pesado en Timbúes; Ruta 2 entre San Justo y RP 281; Circunvalación de Venado Tuerto; Ruta 96, etapa 1, entre Miguel Torres y Chovet; y Ruta 7-s entre Venado Tuerto y San Francisco.
Repavimentación: Ruta 10 entre RP 70 y Pilar; Ruta 21 entre RN 9 y acceso a Cargill; Ruta 13 entre RP 66 y San Jorge; Rutas 23 y 39, desde el límite con Córdoba hasta Arrufó; Ruta 1 entre Alejandra y el puente sobre el arroyo El Gusano; Ruta 5 entre RP 2 y Recreo; Ruta 6 entre Gessler y Loma Alta; y Ruta 41-s entre Bernardo de Irigoyen y la AP-01.
Rotondas: continúan obras en distintos puntos de Venado Tuerto, Miguel Torres, Esperanza, Rosario, Carlos Pellegrini, Arrufó y el departamento La Capital.
Puentes: se ejecutan trabajos en la Ruta 98-s, en el arroyo El Rey; en la Tercera Vía Reconquista-Avellaneda; en la Ruta 4, entre Elisa y San Cristóbal; en la Ruta 39 sobre el río Salado; en la Ruta 32, sobre los arroyos Pindó, Quencho y Caree; y en el nuevo puente carretero de la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
Atención
En RN 33 y RN 7 altura Rufino: Guardia Provincial realiza desvíos debido a vuelco de camión con acoplado. Respetar indicaciones.
Cortes por intervenciones en vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (07.00 - 17.00 hs) Obras de Assa
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Assua y Estevez Boero - Barrio el Pozo
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Obispo Gelabert entre 4 de Enero y Urquiza (14.00 - 16.00 hs) Obras Assa
San Lorenzo entre Catamarca e Irigoyen Freyre (08.00 - 11.00 hs) Obras Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Obispo Gelabert entre 4 de enero y Urquiza (14.00 - 16.00 hs)
Línea 5 (vuelta): de recorrido Obispo Gelabert - 1ero de Mayo - Junín - Francia - Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Línea 9 (Vuelta): de recorrido Obispo Gelabert - 1ero de Mayo - Junín - Francia - Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Zona afectada: San Lorenzo entre Catamarca e Irigoyen Freyre (08.00 - 11.00 hs)
Línea 3 (vuelta): de recorrido por calle San Lorenzo - La Rioja - Av. Gdor. Freyre - Hipólito Irigoyen - San Lorenzo a recorrido habitual.