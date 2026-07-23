La Fundación Cauces y la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAV) presentaron un relevamiento sobre la situación del Centro Comercial a Cielo Abierto de la ciudad de Santa Fe, elaborado con el acompañamiento metodológico de la asociación civil Sociología del Litoral (SLAC).
Radiografía del comercio en Aristóbulo del Valle: qué mostró un nuevo relevamiento
La encuesta, realizada por la Fundación Cauces junto a la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAV), con el apoyo metodológico de la asociación civil Sociología del Litoral (SLAC), relevó las principales preocupaciones de 327 comercios.
El estudio, realizado sobre 327 locales comerciales, permitió trazar un panorama de la actividad del sector, con datos sobre consumo, ventas, alquileres y las principales preocupaciones de los comerciantes.
La realidad del sector
La presidenta de ACAV, Georgina Giay, explicó que la iniciativa surgió por la necesidad de contar con información concreta sobre la situación del corredor comercial. "Queríamos datos reales de la situación actual de nuestros comerciantes. Por eso trabajamos junto a Fundación Cauces y Sociología del Litoral, que nos ayudaron a formular las preguntas para obtener un diagnóstico preciso", afirmó.
El relevamiento censó los locales comerciales ubicados sobre la avenida Aristóbulo del Valle, en el tramo comprendido entre Santiago Derqui y avenida French, además de los comercios de las cuadras adyacentes. En algunos casos no fue posible completar la encuesta porque no se logró contactar a los propietarios. Aun así, Giay sostuvo que la muestra representa con fidelidad la realidad del sector.
Además de medir el nivel de actividad, el trabajo indagó sobre el estado emocional de los comerciantes y sus expectativas. "Queríamos saber cómo estaban las ventas, cómo estaba la parte humana y qué esperaban para el futuro. Ahora tenemos herramientas para definir en qué podemos acompañar, aunque también hacen falta políticas públicas", sostuvo.
El desafío de sostener los comercios
El presidente de Fundación Cauces, Mariano Granato, señaló que el informe buscó mostrar el impacto que la crisis económica tiene sobre las personas que viven de su actividad comercial. "Detrás de cada comercio hay un proyecto de vida y una familia. Por eso quisimos poner sobre la mesa el costo humano de esta situación", expresó.
Entre los datos relevados, destacó que el 45% de los comerciantes manifestó dificultades para mantener abierto su negocio y que más del 40% aseguró haberse endeudado para afrontar gastos corrientes.
Granato advirtió que la situación es especialmente delicada para quienes alquilan sus locales. "El 80% de los comerciantes son inquilinos y enfrentan mucha incertidumbre al momento de renovar los contratos. Aun así, siguen abriendo todos los días, aunque eso implique reducir sus márgenes de ganancia o endeudarse", explicó.
Respecto de las causas de la crisis, indicó que "el 70% de los comerciantes atribuye esta situación a la macroeconomía y a la caída del consumo", un factor que consideran ajeno a sus posibilidades de acción.
Las principales demandas
Desde Sociología del Litoral señalaron que las respuestas muestran que los comerciantes identifican el problema en el contexto económico general y no en cuestiones vinculadas exclusivamente a su gestión. "Entienden que el inconveniente está en los consumidores y en una crisis macroeconómica que va más allá de sus estrategias para sostener las ventas", explicaron.
También remarcaron que el estudio permitió visibilizar que las dificultades son compartidas. "Saber que esta preocupación es generalizada ayuda a comprender que nadie atraviesa esta situación en soledad", indicaron.
En cuanto al corredor comercial, la encuesta reflejó que las principales demandas pasan por mejorar la iluminación y la limpieza. Sobre ese punto, Giay advirtió que persiste la preocupación por el robo de luminarias. "La iluminación de cuatro cuadras duró solamente un día. Ahora el problema es que se están robando las farolas", lamentó.
Aunque aclaró que no se registran hechos graves de inseguridad, pidió la colaboración de los vecinos para preservar las obras. "Si alguien observa un hecho delictivo, es importante denunciarlo al 911. No puede ser que una obra inaugurada hace pocos días ya tenga este tipo de problemas", concluyó.