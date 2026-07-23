Cuidad de Santa Fe

Radiografía del comercio en Aristóbulo del Valle: qué mostró un nuevo relevamiento

La encuesta, realizada por la Fundación Cauces junto a la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAV), con el apoyo metodológico de la asociación civil Sociología del Litoral (SLAC), relevó las principales preocupaciones de 327 comercios.