La articulación entre la Central de Emergencias 911 y el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I permitió este lunes frustrar dos hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Las cámaras y el 911 fueron claves para frustrar dos robos en Santa Fe
Dos intervenciones coordinadas entre la Central de Emergencias 911 y el Comando Radioeléctrico permitieron aprehender a un presunto ladrón de cables y a otro acusado de intentar robar una motocicleta. En ambos casos, la rápida respuesta policial evitó la consumación de los delitos.
En uno de los procedimientos, una denuncia telefónica posibilitó la aprehensión de un joven acusado de intentar sustraer cables, mientras que en el otro el seguimiento realizado a través de las cámaras de videovigilancia fue determinante para recuperar una motocicleta y detener al presunto autor del robo.
Robo de cables
El primero de los procedimientos tuvo lugar en la zona de avenida Blas Parera y Misiones, donde un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre un hombre que estaba intentando sustraer cables.
Con la información aportada por el denunciante, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al lugar y localizaron al sospechoso, un joven de 23 años, quien fue inmediatamente aprehendido.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un tramo de cable de aproximadamente 43 centímetros, un cuchillo y un trozo de hierro que, de acuerdo con las primeras actuaciones, habría sido utilizado para cometer el ilícito.
El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de robo calificado.
Seguir al sospechoso
En un segundo procedimiento, también desarrollado durante la jornada del lunes, el monitoreo de las cámaras de la Central de Emergencias 911 permitió detectar a un hombre que trasladaba una motocicleta que había sido sustraída en inmediaciones de avenida Blas Parera al 8800.
Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia fueron transmitidas en tiempo real a los móviles policiales que patrullaban la zona, lo que permitió mantener un seguimiento permanente de los movimientos del sospechoso.
A partir de esa coordinación entre el Centro de Monitoreo y el Comando Radioeléctrico, los efectivos lograron interceptarlo en cercanías de avenida Blas Parera y J. R. Méndez, donde concretaron su aprehensión y recuperaron el motovehículo.
El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.
Los dos procedimientos volvieron a poner de manifiesto el papel que cumplen las herramientas de monitoreo y el sistema de emergencias 911 como apoyo operativo para la prevención del delito y la rápida intervención de las fuerzas policiales en la ciudad.