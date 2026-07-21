Seguridad pública

Las cámaras y el 911 fueron claves para frustrar dos robos en Santa Fe

Dos intervenciones coordinadas entre la Central de Emergencias 911 y el Comando Radioeléctrico permitieron aprehender a un presunto ladrón de cables y a otro acusado de intentar robar una motocicleta. En ambos casos, la rápida respuesta policial evitó la consumación de los delitos.