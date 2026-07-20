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"El susto se queda": asaltaron dos veces en tres días a un drugstore de López y Planes

El comercio fue víctima de un robo a mano armada el viernes por la noche y de otro hurto el lunes por la mañana. Su administrador aseguró que los hechos lo obligan a replantear la modalidad de atención al público.

El comercio de barrio Barranquitas fue asaltado nuevamente este lunes. Foto: CyD LitoralEl comercio de barrio Barranquitas fue asaltado nuevamente este lunes. Foto: CyD Litoral
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La seguidilla de hechos de inseguridad sufrida por un drugstore de barrio Barranquitas volvió a poner en discusión la forma en que muchos comercios atienden al público. En apenas tres días, el local ubicado sobre avenida López y Planes, en la esquina con calle Perú, fue blanco de dos robos, uno de ellos cometido por un delincuente armado.

"El viernes por la noche, a las 23.50, sufrimos un robo. El ladrón exhibió el arma. Se llevó la recaudación del día y la computadora, que es material de trabajo. Gracias a Dios no se llevó nada más y ninguno de los chicos sufrió daño ni nada. Pero el susto se queda", relató Francisco, administrador del negocio.

Asaltaron dos veces en tres días a un drugstore de López y PlanesEl administrador de la conocida cadena de kioscos contó cómo fueron los hechos. Foto: CyD Litoral

El comerciante explicó que el segundo episodio ocurrió apenas iniciado el lunes. "Hoy a las 7.30 sufrimos otro robo de un señor que entró y se llevó mercadería: dos fernet y un par de alfajores", contó.

Repensar la atención

Más allá de las pérdidas económicas, Francisco aseguró que los hechos lo obligan a evaluar cambios en el funcionamiento del local, que abrió sus puertas hace menos de un año.

"Uno principalmente sabe que se arriesga a estas cosas, pero para comodidad del cliente trabajamos a puertas abiertas y es autoservicio para que el cliente se sienta más cómodo. Pero estos hechos hacen repensar la situación y empezar a trabajar a puertas cerradas, que es lo que uno trata de evitar", dijo a CyD Litoral.

El comerciante recordó que no es la primera vez que son víctimas de la inseguridad. "En octubre vamos a cumplir un año. Ya habíamos sufrido robos. En los primeros meses cerrábamos de noche y nos rompieron la puerta para entrar a robar, sumado a que por ahí manotean cosas pensando que no los vemos", explicó.

Las cámaras

Francisco destacó que todos los episodios quedaron registrados por las cámaras de seguridad del comercio y que las imágenes fueron entregadas a la Policía.

patrulleros Créditos: Manuel FabatiaEl comerciante reconoció la presencia de personal policial en la zona. Foto ilustrativa

"Queda todo registrado en las cámaras y se pasa a la Policía para que haga su trabajo. No obstante, nunca hemos recuperado nada. Esperemos que los identifiquen y les pinten los dedos al menos", expresó.

Al mismo tiempo, evitó cuestionar el trabajo policial. Por el contrario, señaló que sobre avenida López y Planes existe una importante presencia de patrulleros. "Pasan muchos móviles y los policías están siempre predispuestos. Es una zona muy monitoreada y nosotros también tenemos muchas cámaras", concluyó.

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