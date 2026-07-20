La seguidilla de hechos de inseguridad sufrida por un drugstore de barrio Barranquitas volvió a poner en discusión la forma en que muchos comercios atienden al público. En apenas tres días, el local ubicado sobre avenida López y Planes, en la esquina con calle Perú, fue blanco de dos robos, uno de ellos cometido por un delincuente armado.
"El susto se queda": asaltaron dos veces en tres días a un drugstore de López y Planes
El comercio fue víctima de un robo a mano armada el viernes por la noche y de otro hurto el lunes por la mañana. Su administrador aseguró que los hechos lo obligan a replantear la modalidad de atención al público.
"El viernes por la noche, a las 23.50, sufrimos un robo. El ladrón exhibió el arma. Se llevó la recaudación del día y la computadora, que es material de trabajo. Gracias a Dios no se llevó nada más y ninguno de los chicos sufrió daño ni nada. Pero el susto se queda", relató Francisco, administrador del negocio.
El comerciante explicó que el segundo episodio ocurrió apenas iniciado el lunes. "Hoy a las 7.30 sufrimos otro robo de un señor que entró y se llevó mercadería: dos fernet y un par de alfajores", contó.
Repensar la atención
Más allá de las pérdidas económicas, Francisco aseguró que los hechos lo obligan a evaluar cambios en el funcionamiento del local, que abrió sus puertas hace menos de un año.
"Uno principalmente sabe que se arriesga a estas cosas, pero para comodidad del cliente trabajamos a puertas abiertas y es autoservicio para que el cliente se sienta más cómodo. Pero estos hechos hacen repensar la situación y empezar a trabajar a puertas cerradas, que es lo que uno trata de evitar", dijo a CyD Litoral.
El comerciante recordó que no es la primera vez que son víctimas de la inseguridad. "En octubre vamos a cumplir un año. Ya habíamos sufrido robos. En los primeros meses cerrábamos de noche y nos rompieron la puerta para entrar a robar, sumado a que por ahí manotean cosas pensando que no los vemos", explicó.
Las cámaras
Francisco destacó que todos los episodios quedaron registrados por las cámaras de seguridad del comercio y que las imágenes fueron entregadas a la Policía.
"Queda todo registrado en las cámaras y se pasa a la Policía para que haga su trabajo. No obstante, nunca hemos recuperado nada. Esperemos que los identifiquen y les pinten los dedos al menos", expresó.
Al mismo tiempo, evitó cuestionar el trabajo policial. Por el contrario, señaló que sobre avenida López y Planes existe una importante presencia de patrulleros. "Pasan muchos móviles y los policías están siempre predispuestos. Es una zona muy monitoreada y nosotros también tenemos muchas cámaras", concluyó.