La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal confirmó el sobreseimiento de Rogelio Luis Nores, empresario argentino y amigo de Liam Payne, en la causa que investiga la muerte del exintegrante de One Direction.
Sobreseyeron al empresario argentino acusado de suministrar drogas a Liam Payne
La Justicia confirmó que Rogelio Nores quedó apartado de la investigación tras considerar que no había pruebas suficientes para vincularlo con la entrega de sustancias al cantante británico.
La Sala 3 del tribunal rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y ratificó la decisión que había desvinculado a Nores de la investigación por el presunto delito de suministro y/o facilitación de estupefacientes.
No había pruebas suficientes
Los jueces determinaron que las pruebas reunidas durante la investigación no permitieron establecer una participación del empresario en la entrega de drogas al cantante.
La resolución señaló que no se logró acreditar que Nores hubiera realizado algún aporte relacionado con las acciones atribuidas a Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, quienes continúan involucrados en la causa y deberán enfrentar un juicio.
El tribunal sostuvo que las entregas de estupefacientes acreditadas hasta el momento fueron realizadas por terceros y que esas personas no tenían relación con Nores.
“Las únicas entregas de estupefacientes acreditadas hasta el momento fueron efectuadas por terceros –Pereyra y Paiz–, ambos con acceso directo al hotel y ajenos a Nores”, indicó el fallo.
Acusado de facilitar el acceso a cocaína
Durante la investigación, a Nores se le había atribuido haber suministrado o facilitado sustancias estupefacientes a Liam Payne, específicamente cocaína, durante los días previos a su fallecimiento.
La acusación sostenía que la supuesta facilitación habría ocurrido entre el 13 y el 16 de octubre de 2024, período en el que el cantante se encontraba alojado en un hotel del barrio porteño de Palermo.
Sin embargo, tras el análisis de los elementos incorporados al expediente, la Justicia concluyó que no existían fundamentos suficientes para mantener la imputación contra el empresario, quien fue defendido por el abogado Rafael Cúneo Libarona.
Con esta resolución, Nores quedó definitivamente apartado de la causa.
Juicio por el suministro de estupefacientes
Mientras tanto, la investigación continúa con Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra como los dos imputados que deberán afrontar un juicio por el presunto suministro de drogas a Liam Payne.
El cantante británico falleció en octubre de 2024, luego de caer desde un tercer piso de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Ambos acusados habían permanecido bajo prisión domiciliaria y, en marzo de este año, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 resolvió concederles la excarcelación mientras aguardan el inicio del debate oral.