Harry Styles acaba de consolidar su estatus de leyenda del pop contemporáneo. En una noche cargada de emociones y ante un estadio colmado por más de 80.000 personas, el artista británico cerró su serie de conciertos en el mítico estadio de Wembley estableciendo un nuevo récord Guinness por la permanencia más larga de un músico en el recinto en una sola tanda de shows.
Harry Styles rompió un récord Guinness en Wembley y emocionó con un homenaje a Liam Payne
El cantante británico completó una histórica serie de 12 conciertos agotados y superó las marcas de Coldplay y Taylor Swift. Al borde de las lágrimas, recordó a sus excompañeros de One Direction.
Sin embargo, el momento cumbre de la velada llegó con un conmovedor y público homenaje a sus excompañeros de One Direction, dedicándole una mención especial al fallecido Liam Payne.
Con su presentación del pasado sábado, Styles completó una increíble racha de 12 noches consecutivas con entradas totalmente agotadas en el marco de su gira mundial Together, Together, la cual promociona su flamante cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
De esta manera, el ex One Direction pulverizó la marca histórica que poseía la banda Coldplay —quienes alcanzaron las 10 noches en el verano de 2025— y superó cómodamente las 8 funciones que registraba Taylor Swift como artista solista. El reconocimiento oficial se realizó arriba del escenario, donde Will Munford, verificador de Guinness World Records, le hizo entrega del prestigioso certificado.
El sentido homenaje
Hacia el final del show, la euforia dio paso a la emoción pura. Styles se tomó un instante para reflexionar sobre los inicios de su carrera artística y rendir tributo a la boyband que lo vio nacer, haciendo hincapié en el trágico fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires, ocurrido en octubre de 2024.
“No estaría en este escenario si no fuera por cuatro amigos míos que fueron una parte muy importante de este recorrido. Quiero agradecer a Niall, Louis, Zayn y a mi querido amigo Liam por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo; la amistad, todo. Nada de esto sería posible y yo no estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias”, expresó Harry visiblemente conmovido.
La relación de Styles con Wembley tiene una mística especial: en 2014, el músico ya había pisado ese mismo escenario durante tres noches junto a sus cuatro excompañeros de banda durante el tour Where We Are.
Un álbum con sonido renovado
El motor de este arrollador éxito es su nuevo material discográfico, Kiss All the Time. Disco, Occasionally., lanzado al mercado en marzo de 2026.
Producido junto a sus habituales socios creativos, Kid Harpoon y Tyler Johnson, el disco representa un giro rotundo en el sonido de Harry hacia el electro-pop y el dance-rock, con sintetizadores brillantes y bajos pesados que recuerdan la estética de bandas como LCD Soundsystem.
El álbum debutó en el número uno del Billboard 200 vendiendo 430.000 copias en su primera semana en los Estados Unidos, mientras que su corte principal, "Aperture", trepó rápidamente al primer lugar del Billboard Hot 100.
El tour mundial que no se detiene
Tras consagrarse en la capital británica, la imponente gira Together, Together cruzará el océano Atlántico. Los próximos pasos de Harry Styles lo llevarán a Sudamérica, iniciando el próximo 17 de julio una seguidilla de cuatro conciertos en el Estadio MorumBIS de São Paulo, Brasil.
Posteriormente, el artista pasará por la Ciudad de México antes de desembarcar en Nueva York, donde ya tiene programada una impactante residencia de 30 noches consecutivas en el legendario Madison Square Garden.