“Fue importante el perjuicio económico de este robo. No sabemos cómo vamos a seguir. Estas cosas no sólo afectan a los propietarios, sino también a los empleados. Nos arruinan”, aseguró Lidia, quien atiende un negocio céntrico asaltado este martes por segunda vez desde que abrió, seis meses atrás.
Rompieron una vidriera y robaron valiosa mercadería en la zona céntrica santafesina
El negocio abrió hace seis meses y ya sufrió dos golpes similares. Todo ocurrió en horas de la madrugada. “El lugar se pone inseguro a partir de las 18”, lamentó la empleada del comercio.
El local está ubicado en la capital provincial sobre calle Obispo Gelabert, a escasos metros de la esquina noroeste que se forma en la intersección con Rivadavia. Se trata de una zona céntrica, en la “Recoleta” santafesina. “Es un sector en donde la inseguridad se siente. A partir de las 18 hay mucha oscuridad y no queda nadie en la calle, así que cerramos con llave la puerta. No es lo ideal que los clientes tengan que golpear, pero tomamos precauciones”, explicó Lidia.
No obstante, reconoció que esos recaudos tampoco servirían de mucho porque “aunque el que aparezca es un desconocido hay que abrir igual y una nunca sabe”, dijo la mujer detrás del mostrador del comercio, que se dedica a la venta de todo tipo de accesorios para telefonía.
Baldoza
El robo de este martes se perpetró durante la madrugada y fue aproximadamente a las 7.30 que el dueño se enteró del golpe.
Llamó la policía para avisar que habían roto una de las vidrieras. Rompieron el grueso cristal “blindado” con una baldoza que quedó adentro del inmueble, partida y en el piso.
El o los ladrones tomaron todo lo que pudieron alcanzar desde el boquete que abrieron, de unos 40 centímetros de diámetro.
“Había cosas valiosas en ese estante y arrasaron con todo”, contó Lidia.
Saña
“Dos meses atrás nos robaron, pero en la vidriera de al lado, de la misma forma. Hicimos la denuncia pero todo quedó en la nada. Hace seis meses que abrimos acá y ya es el segundo asalto. De a poco nos vamos conociendo con los demás comerciantes vecinos y nos enteramos de que no fuimos los únicos. En la cuadra, por lo menos otros dos locales sufrieron golpes similares.