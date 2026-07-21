En barrio Los Jesuitas

Detuvieron a tres hombres acusados de retener y golpear a un joven en Santa Fe

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I tras una denuncia al 911 que alertaba sobre una presunta privación ilegítima de la libertad. La víctima, de 24 años, aseguró que había sido retenida contra su voluntad y agredida durante un supuesto ajuste de cuentas.