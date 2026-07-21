Un operativo del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I culminó este lunes con la aprehensión de tres hombres y el secuestro de una camioneta en el barrio Los Jesuitas, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por una presunta privación ilegítima de la libertad.
Detuvieron a tres hombres acusados de retener y golpear a un joven en Santa Fe
El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I tras una denuncia al 911 que alertaba sobre una presunta privación ilegítima de la libertad. La víctima, de 24 años, aseguró que había sido retenida contra su voluntad y agredida durante un supuesto ajuste de cuentas.
El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de las calles Larrechea y Piedrabuena, luego de que la Central de Emergencias 911 recibiera un llamado en el que se advertía sobre una persona que estaría siendo retenida contra su voluntad y habría sufrido agresiones físicas.
El operativo
Al llegar al lugar, los efectivos localizaron una camioneta Volkswagen Amarok en la que se desplazaban cuatro ocupantes. Durante la identificación de las personas involucradas, uno de ellos, un joven de 24 años, manifestó a los policías que había sido privado de su libertad y golpeado por uno de los restantes ocupantes del vehículo.
Según informó el Ministerio de Seguridad provincial, de acuerdo con el relato brindado por la presunta víctima, el episodio se habría producido en el contexto de un supuesto ajuste de cuentas, circunstancia que ahora forma parte de la investigación judicial.
A disposición de la Justicia
Como resultado del procedimiento, los uniformados aprehendieron a tres hombres, mientras que la Volkswagen Amarok fue secuestrada para su incorporación a la investigación.
Los involucrados fueron trasladados a la Estación Policial Norte, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación. En tanto, las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de los aprehendidos.