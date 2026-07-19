Un fuerte sismo de magnitud 5.1 sacudió la región central de Perú la noche del sábado 18 de julio, dejando un saldo trágico de al menos seis personas fallecidas, más de una veintena de heridos y cientos de familias damnificadas.
Sismo en Perú de magnitud 5.1 dejó al menos seis muertos
El temblor se registró en la provincia de Chupaca, provocando el colapso de viviendas, cortes de energía y la destrucción de monumentos históricos. El gobierno evalúa declarar el estado de emergencia.
El movimiento telúrico, registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a las 21:24 horas, tuvo su epicentro a 7 kilómetros al sur del distrito de Chupaca, en la provincia homónima, departamento de Junín, y alcanzó una profundidad de 24 kilómetros.
El impacto del temblor se sintió con una intensidad de grado IV-V en la zona epicentral, lo que desató escenas de pánico en localidades como Huancayo y Chongos Bajo, donde la población abandonó sus hogares hacia la vía pública ante el temor de derrumbes estructurales.
Pocos minutos después, a las 21:41 horas, una réplica de magnitud 3.7 volvió a sacudir la zona, lo que obligó a muchas familias a pasar la noche a la intemperie.
Víctimas y daños materiales severos
El último reporte complementario del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó el deceso de seis personas y un total de 21 heridos. Los servicios sanitarios locales se movilizaron de urgencia: once de los afectados debieron ser trasladados al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, mientras que otros tres ingresaron al Centro de Salud de Chupaca.
Para contener la emergencia en las áreas más críticas, el Ministerio de Salud dispuso la instalación de un Puesto Médico de Avanzada y el despliegue de un hospital de campaña.
En cuanto a la infraestructura civil, el panorama matutino evidenció la gravedad del evento. Las autoridades reportaron un mínimo de 48 viviendas colapsadas y cerca de 300 familias damnificadas que perdieron la totalidad de sus bienes.
Asimismo, el corte generalizado del suministro eléctrico afectó a populosos distritos como Chilca, dejando a más de 400 usuarios a oscuras durante horas, dificultando las tareas iniciales de remoción de escombros.
Destrucción del patrimonio histórico
El distrito de Chongos Bajo, uno de los puntos más cercanos al epicentro, sufrió pérdidas irreparables en su acervo cultural. El sismo provocó el colapso parcial del techo de su iglesia matriz, una estructura histórica situada frente a la plaza principal, cuyos muros internos presentaron severas rajaduras.
Además, los pobladores lamentaron el desplome de la "Cani Cruz" (o Cruz de Piedra), un emblemático monumento religioso tallado en 1610 que constituía el eje de la identidad cultural y la devoción en el Valle del Mantaro.
Respuesta de emergencia y seguridad
Ante la magnitud de la catástrofe, el Ministerio del Interior del Perú coordinó el despliegue inmediato de 250 agentes de la Policía Nacional (PNP) orientados a tareas de búsqueda, rescate y soporte logístico. Paralelamente, las fuerzas de seguridad reforzaron el patrullaje urbano tras denuncias vecinales por intentos de saqueo en las propiedades dañadas.
El titular del Indeci, el general Luis Enrique Vásquez Guerrero, informó que ya se gestiona el traslado de ayuda humanitaria y la instalación de albergues temporales. Debido al impacto socioeconómico y habitacional en la región, el Poder Ejecutivo peruano analiza formalizar en las próximas horas la declaratoria del estado de emergencia para Junín.