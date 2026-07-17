Catástrofe humanitaria

Terremotos en Venezuela: la emergencia continúa entre los escombros y crece la incertidumbre por la reconstrucción

Con miles de muertos, heridos y desplazados, la ciudad de La Guaira sigue siendo el símbolo de la tragedia provocada por los dos sismos del 24 de junio. Mientras finalizan las tareas de búsqueda, la atención se concentra en la asistencia sanitaria, el alojamiento de los damnificados y el futuro de las zonas devastadas.