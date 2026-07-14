Tras los devastadores terremotos

Venezuela: la cifra de muertos supera los 4.700 y hay casi 30.000 desaparecidos

El Gobierno venezolano actualizó el trágico balance del sismo del pasado 24 de junio, confirmando además que hay más de 20.000 personas sin hogar. En medio de un colapso sanitario generalizado, se mantiene la búsqueda a contrarreloj mientras la ayuda internacional intenta dar respuesta a la emergencia.