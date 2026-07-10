Un temblor de magnitud 3,9 en la escala de Richter se sintió este viernes en el área metropolitana de la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, lo que generó alarma entre la población, que aún tiene fresco el recuerdo de los intensos sismos del 24 de junio pasado, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
Nuevo temblor en Caracas revive el temor por los sismos de junio
El temblor de 3,9 grados reavivó el miedo por posibles nuevos daños. Tuvo epicentro cerca de Naiguatá, informó Funvisis, causando alarma en la población.
De acuerdo con la Funvisis, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:53 hora local (14:53 GMT) con epicentro a 10 kilómetros al noreste de la ciudad de Naiguatá, en el estado costero de La Guaira (norte-centro).
Medios locales reportaron que en algunas zonas de Caracas, como los barrios de La Candelaria y Los Ruices, la gente que habita en edificios bajó a las calles luego de sentir la sacudida.
El movimiento también fue sentido en el municipio de El Hatillo, en el estado de Miranda, a las afueras de la capital venezolana, según el propio comentario del alcalde de la localidad, Fernando Melena.
"Hemos tenido reportes de un nuevo temblor, el cual se sintió en varios sectores de El Hatillo. El llamado es a la calma", expresó el alcalde.
Balance
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela el 24 de junio pasado han dejado hasta ahora al menos 3.889 muertos, 16.740 heridos y 856 edificios colapsados, según el último balance oficial dado a conocer el jueves.
Intensifican despliegue en zonas afectadas por sismos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisó este jueves el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado litoral de La Guaira, en el centro de Venezuela, donde más de 6.000 efectivos se mantienen en labores de asistencia directa a la población gravemente afectada por los sismos del pasado 24 de junio. Desde un centro de operaciones instalado en la parroquia Caraballeda, una de las zonas más impactadas, la mandataria destacó el papel de la institución militar en la respuesta a la emergencia, al señalar que "está convocada por la historia" para atender al pueblo venezolano.
El dispositivo operativo se estructura en 10 cuadrantes bajo el mando de oficiales de alto rango, con cuadrillas integradas por unos 250 efectivos que incluyen militares, bomberos, de Protección Civil, voluntarios y rescatistas nacionales e internacionales.
Las labores abarcan búsqueda, rescate, remoción de escombros, distribución de ayuda y acompañamiento a comunidades afectadas en sectores como Caraballeda y Tanaguarena, donde se concentran parte de los daños más severos.
Rodríguez subrayó que el despliegue, activo desde el mismo día del evento sísmico y notablemente reforzado desde hoy, forma parte de una operación sostenida que combina capacidades civiles y militares para atender la contingencia y avanzar en la recuperación.
Durante su recorrido, la presidenta encargada reconoció la labor del personal en primera línea, y anunció que serán condecorados por su desempeño en la atención a la emergencia.
"Sigamos construyendo una nueva espiritualidad de una Venezuela que renacerá sobre sus escombros", expresó, al destacar el componente humano y solidario de la operación desplegada en el terreno.
Las autoridades indicaron que el dispositivo continuará activo en las próximas fases, con énfasis en la estabilización de las zonas afectadas y el acompañamiento a las familias que perdieron sus hogares.