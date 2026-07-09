El número de fallecidos por el doble sísmo del 24 de junio aumentó a 3.889, informó este jueves el Gobierno venezolano.
Terremotos en Venezuela: aumenta a 3.889 el número de fallecidos por los sismos
De acuerdo con el reporte, la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y el número de familias atendidas en 86.794.
De acuerdo con el parte oficial, la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y el número de familias atendidas en 86.794, mientras que 16.891 personas permanecen en 89 campamentos transitorios.
El balance fue publicado a través del canal en Telegram del presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez.
Sobre la infraestructura, el informe registra 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios dañados, 190 de ellos colapsados.
En cuanto al personal de seguridad ciudadana desplegado en las zonas afectadas, el reporte indica que hay 30.076 efectivos, 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios.
La Guaira, la zona más afectada
Desde el 24 de junio, cuando se registraron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, se han reportado 1.142 réplicas.
El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
Respuesta internacional
La encargada del régimen Delcy Rodríguez pidió este miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.
Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo Julie Kozack.