Orgullo santafesino

Regresó a Santa Fe la brigada USAR tras la misión humanitaria en Venezuela

Los 40 brigadistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina tras participar de la misión internacional de asistencia desplegada en Venezuela. Fueron recibidos por autoridades provinciales en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en Gálvez.