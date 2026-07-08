A 90 años del comienzo de la guerra civil

Voluntarias santafesinas en la contienda española

Tres valientes mujeres de nuestra provincia viajaron a España para sumarse a la lucha republicana. Sus historias reflejan el compromiso y la resistencia en aquellos tiempos difíciles. Micaela Feldman, Sara Segal y Ana Piacenza, desafiaron roles tradicionales al participar activamente en el citado conflicto.