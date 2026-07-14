Darío Rojas, de Villa Ocampo

Rescatista santafesino en Venezuela: “Lo que vimos fue lo más parecido a una zona de guerra”

Tras regresar de Venezuela, revivió para El Litoral la misión internacional que lo enfrentó a la devastación, el dolor de las familias y la esperanza que nunca abandona a quienes buscan vidas bajo los escombros.