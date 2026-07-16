Tras los terremotos

Venezuela: la misión de los bomberos de Venado Tuerto en el epicentro del desastre

Pablo González y Facundo Frutero, integrantes de la brigada provincial USAR ARG-15, reconstruyen los desafíos logísticos, el trabajo extremo sobre estructuras colapsadas y el lazo emocional con las víctimas en La Guaira. El valor de operar con autonomía internacional y el aprendizaje que traen de regreso a casa.