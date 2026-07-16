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Venezuela: el reporte oficial elevó a 4.930 las víctimas fatales

Se confirmó que más de 21.000 personas que perdieron sus hogares debieron ser reubicadas en un centenar de refugios temporales, siendo el estado costero de La Guaira y la capital, Caracas, las zonas más golpeadas.

Tragedia humanitaria en Venezuela. Foto: Reuters.Tragedia humanitaria en Venezuela. Foto: Reuters.
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El número de fallecidos por los potentes terremotos ocurridos hace tres semanas en Venezuela se elevó a 4.930, según las cifras oficiales difundidas el jueves por la página del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El balance anterior de personas muertas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del 24 de junio era de 4.829.

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Un total de 21.210 personas que perdieron sus viviendas fueron ubicadas en 107 refugios temporales, informó el jueves la Vicepresidencia del Área Social.

De acuerdo con el parte oficial, en el estado costero de La Guaira (norte-centro), el más afectado por los sismos, se han constituido 28 refugios o campamentos transitorios que albergan a 10.577 personas.

En la ciudad de Caracas se han ubicado en refugios 10.908 personas, mientras que en el estado de Miranda hay 3.603 y en el estado de Aragua 702 ciudadanos afectados.

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