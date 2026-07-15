Un sismo registrado en la provincia de Neuquén volvió a poner el foco sobre la actividad sísmica en distintas regiones del país. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó movimientos de menor magnitud en Catamarca y San Juan, provincias donde este tipo de eventos forman parte de la dinámica geológica habitual.
Sismo en Neuquén: también se registraron movimientos en Catamarca y San Juan; qué hacer si ocurre uno
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó movimientos sísmicos en tres provincias argentinas durante las últimas horas. Aunque no se informaron daños ni personas heridas, los especialistas recuerdan la importancia de conocer las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos.
Neuquén registró un movimiento sismico
De acuerdo con el reporte oficial del INPRES, el sismo en Neuquén alcanzó una magnitud de 3,2, con una profundidad de apenas 5 kilómetros, una característica que favorece que pueda ser percibido por quienes se encuentran cerca del epicentro.
El movimiento tuvo como epicentro un sector próximo a Añelo, ubicado a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén. También pudo sentirse en localidades como Cutral Có y Plaza Huincul, aunque hasta el momento las autoridades no reportaron daños materiales ni personas lesionadas.
En paralelo, el organismo nacional registró otros eventos sísmicos en Catamarca y San Juan, dos provincias que integran una de las zonas con mayor actividad sísmica del país debido a su cercanía con la cordillera de los Andes. Estos movimientos fueron de menor intensidad y forman parte de la actividad habitual que monitorea de manera permanente el INPRES.
Según explican los especialistas, Argentina registra miles de movimientos sísmicos cada año. La mayoría son de baja magnitud, ocurren a gran profundidad o en zonas poco pobladas, por lo que pasan inadvertidos para la población.
Incluso el Gobierno de Neuquén recordó esta semana que gran parte del territorio provincial se encuentra dentro de áreas consideradas de peligrosidad sísmica reducida a moderada y destacó que existe un monitoreo permanente para evaluar este tipo de fenómenos y fortalecer las acciones de prevención.
Qué hacer antes, durante y después de un sismo
Aunque la mayor parte de los sismos registrados en Argentina no provoca consecuencias importantes, los organismos especializados recomiendan conocer algunas medidas básicas que pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia.
Entre las principales recomendaciones figuran:
Identificar previamente los lugares seguros dentro de la vivienda, como debajo de mesas resistentes o junto a muros estructurales.
Tener preparado un pequeño kit de emergencia con linterna, agua, radio a pilas, medicamentos y documentación importante.
Acordar con la familia un punto de encuentro en caso de evacuación.
Si el movimiento ocurre mientras una persona se encuentra dentro de un edificio, lo aconsejable es mantener la calma, proteger la cabeza y el cuello y resguardarse debajo de un mueble firme o junto a una pared estructural. También se recomienda alejarse de ventanas, vidrios, bibliotecas y objetos que puedan caer.
En cambio, si el sismo sorprende a una persona en la vía pública, es conveniente dirigirse hacia espacios abiertos y mantenerse lejos de edificios, postes de electricidad, árboles y carteles.
Quienes estén conduciendo un vehículo deberían reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro, evitando estacionar debajo de puentes, pasos elevados o cables de alta tensión.
Una vez finalizado el movimiento, las autoridades aconsejan verificar si existen pérdidas de gas, daños estructurales o riesgos eléctricos antes de regresar a una vivienda. También es importante mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada.
El INPRES monitorea de manera permanente la actividad sísmica en todo el territorio nacional y publica en tiempo real cada uno de los eventos detectados, con datos sobre magnitud, profundidad, ubicación e intensidad percibida por la población.