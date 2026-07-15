Actividad sísmica

Sismo en Neuquén: también se registraron movimientos en Catamarca y San Juan; qué hacer si ocurre uno

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) reportó movimientos sísmicos en tres provincias argentinas durante las últimas horas. Aunque no se informaron daños ni personas heridas, los especialistas recuerdan la importancia de conocer las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos.