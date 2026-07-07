No causó daños

Un sismo de magnitud 5,9 en el Pasaje Drake se sintió en Ushuaia

El temblor ocurrió a 10 kilómetros de profundidad y a unos 303 kilómetros de la capital fueguina. Defensa Civil descartó alertas de tsunami y mantiene el monitoreo permanente con la Estación Astronómica Río Grande.