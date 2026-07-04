Una serie de movimientos telúricos de baja y mediana intensidad encendió las alarmas en el interior de la provincia de Córdoba entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado. Los fenómenos geológicos, confirmados de manera oficial por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), tuvieron sus epicentros concentrados en la región sur y fueron percibidos con claridad en múltiples localidades. A pesar de la sorpresa y la frecuencia de los eventos, las autoridades locales informaron que no se registraron daños materiales ni personas heridas.
Tres sismos en menos de 24 horas sacudieron a Córdoba
El sur cordobés vivió una seguidilla de temblores que sorprendió a los vecinos en plena noche y madrugada. Aunque sin daños, la actividad sísmica fue intensa.
Según los reportes técnicos emitidos de forma consecutiva por las estaciones de medición del Inpres, la seguidilla comenzó en las primeras horas de la noche del viernes y sumó un tercer evento de consideración en las primeras horas de hoy. Desde los organismos de Defensa Civil provinciales llamaron a la tranquilidad de la población, recordando que la zona cuenta con fallas geológicas activas que suelen generar este tipo de eventos moderados.
Dos temblores en medio del fútbol
El viernes por la noche, mientras gran parte de la atención pública estaba puesta en el encuentro del seleccionado masculino de fútbol, la tierra comenzó a moverse en el sur cordobés. El primero de los eventos sísmicos fue detectado formalmente por el organismo nacional apenas pasadas las 20:00, presentando una magnitud de 3,1 en la escala de Richter.
Poco tiempo después, exactamente a las 20:44, las estaciones automáticas captaron el segundo sismo, que alcanzó una magnitud un poco mayor, de 3,4. De acuerdo con el Inpres, el epicentro de este segundo temblor se localizó a 41 kilómetros al norte de Río Cuarto, a 67 kilómetros al sur de Río Tercero y a unos 84 kilómetros al noreste de la localidad de Sampacho, con una profundidad estimada de 23 kilómetros.
Los testimonios de vecinos que percibieron la oscilación de objetos colgantes se replicaron rápidamente en comunas como Achiras, Villa del Dique, Almafuerte, Alpa Corral y Berrotarán.
El tercer sismo: madrugada movida en Río Cuarto
Cuando la situación parecía haber retornado a la normalidad, un nuevo temblor volvió a quebrar el descanso de los habitantes del sur provincial. Según los datos oficiales del organismo nacional, este tercer sismo ocurrió exactamente a la 01:18:23 de este sábado.
En esta oportunidad, el fenómeno se sintió con mayor nitidez en el área urbana debido a la proximidad de su origen: el epicentro se ubicó a solo 13 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Cuarto. Al igual que los movimientos de la jornada previa, la intensidad fue moderada y se encuadró dentro de los parámetros habituales para este tipo de fallas regionales, sin reportes de fallas estructurales en viviendas ni servicios públicos.
Una semana marcada por la actividad geológica
La sucesión de estos tres sismos en menos de 24 horas complementa una semana de intensa actividad subterránea en la región central de la Argentina. Cabe recordar que, durante la madrugada del pasado miércoles 1° de julio, un sismo de magnitud 4,0 con epicentro cercano a Deán Funes ya había sacudido el norte y el centro cordobés, llegando a percibirse inclusive en los edificios más altos de Córdoba Capital debido a su escasa profundidad (11 kilómetros).
Los especialistas recuerdan que la presencia de estas vibraciones responde al reacomodamiento de las placas tectónicas locales asociadas históricamente a las Sierras Pampeanas. Aunque estos fenómenos suelen generar inquietud y una rápida reacción en plataformas digitales y redes sociales, raras veces revisten características de peligro real para las estructuras urbanas preparadas de la región.