Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el océano Pacífico, con epicentro frente a la costa del estado de Chiapas, en el sur de México. El movimiento sísmico también fue percibido en Guatemala y El Salvador, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.
Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió la costa de México
El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, fue percibido en Guatemala y El Salvador, y las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami ni se registraron víctimas o daños de consideración.
El sismo ocurrió a las 10:48 de la mañana (hora local), según el reporte revisado difundido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador.
Dónde fue el epicentro
De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 97 kilómetros de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
La magnitud del evento fue revisada a 7,4, lo que permitió a las autoridades monitorear de inmediato la situación y evaluar posibles riesgos para la población de la región.
Sin amenaza de tsunami
Tras el movimiento sísmico, el MARN informó que no existe amenaza de tsunami para las costas de El Salvador.
Las autoridades de ambos países activaron los protocolos de seguimiento correspondientes y pidieron a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.
Sin reportes de víctimas ni daños
Hasta el momento, los organismos de Protección Civil de México y El Salvador indicaron que no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración como consecuencia del terremoto.
Pese a ello, los equipos de emergencia continúan monitoreando la situación para detectar cualquier eventualidad derivada del fuerte movimiento telúrico.