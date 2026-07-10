Tragedia

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ya superó los 4.000

A dos semanas del doble sismo que devastó el norte del país caribeño, el reporte oficial confirmó que las víctimas fatales ascienden a 4.118, mientras buscan a casi 30.000 desaparecidos. Con ayuda internacional y tropas de EE.UU., avanza el complejo plan de reconstrucción.