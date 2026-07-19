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Femicidio en Rosario: mataron a una joven de 20 años en la zona noroeste

La víctima fue encontrada en los primeros minutos de este domingo 19 de julio en el interior de una vivienda de barrio Empalme, con un disparo en el mentón. La Policía busca al posible autor del los disparos, que fue identificado.

La PDI investiga el hecho. Foto: gentileza.La PDI investiga el hecho. Foto: gentileza.
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Una joven de 20 años fue asesinada en el interior de una vivienda ubicada en barrio Empalme, en la zona noroeste de Rosario. La víctima fue encontrada con un disparo en el mentón. El posible autor del los disparos fue identificado y es intensamente buscado por personal policial.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que en los primeros minutos de este domingo 19 de julio se recibió al menos un llamado al sistema 911 en el cual se denunciaba que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en inmediaciones de Bielsa al 6200.

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Un rato más tarde llegó hasta el lugar personal policial, que entrevistó a varias personas y en base a varios testimonios, ingresó hasta una casa. Al entrar, los uniformados hallaron a una joven de 20 años, identificada como Lara Valentina Caraballo, de 20 años, sin vida. Personal médico que llegó poco después diagnosticó el fallecimiento de la joven como consecuencia de una herida de arma de fuego en la zona del mentón.

La fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2 Rosario, ordenó que se realicen distintas tareas investigativas, entre ellas toma de testimonios a vecinos de la zona, quienes mencionaron que un joven podría estar vinculado al hecho, que se fue del lugar en bicicleta. Ante esto, la fiscal pidió que se chequee su identidad y que se emita una orden de captura y que se proceda a su inmediata detención para determinar su vinculación con el caso.

Además, solicitó que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones realice el levantamiento de rastros, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona del hecho y toma de testimonios tendientes a dilucidar la mecánica del femicidio.

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